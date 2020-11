Ein zweiter Lockdown – noch dazu kurz vor dem Weihnachtsgeschäft – trifft die Wirtschaft hart. Gegen die Krise haben drei Studenten das richtige Rezept: nämlich eine Prise Vitamin B. Mit ihrer Plattform „Freunderlwirtschaft“ vernetzen Daniel Voithofer, Johannes Rist und Nicolas Nika lokale Unternehmer mit Kunden – und stärken so die Regionalität.

Gegründet wurde Freunderlwirtschaft im Frühjahr für den ersten Lockdown. Wenige Monate später ist die Non-Profit-Initiative gewachsen und bereit für den zweiten Shutdown. „Aus den Erfahrungen im Frühjahr wissen wir, dass die Abwicklung und das Einlösen der Gutscheine ohne Probleme möglich sind und relativ zeitnah erfolgen können“, erklärt das Trio.

„Aus den Erfahrungen im Frühjahr wissen wir, dass Abwicklung und Einlösen der Gutscheine ohne Probleme möglich sind und relativ zeitnah erfolgen können.“ Daniel Voithofer, Johannes Rist und Nicolas Nika von der Plattform Freunderlwirtschaft

Das Prinzip bleibt das gleiche: Über Freunderlwirtschaft finden Kunden ihre lokalen Lieblingsbetriebe, über 70 Firmen aus Kosmetik, Einzelhandel, Mode, Gastronomie, Nahversorgung, Sport und Co. Über die Homepage bestellen User einen Gutschein, die Anfrage wird dann an die Geschäftsleute weitergeleitet, und sie wiederum wenden sich per E-Mail an die Konsumenten. Die Vernetzungs-Initiative kommt bei den Wirtschaftstreibenden in Klosterneuburg gut an. David Schwarz vom Uptown ist überzeugt von Freunderlwirtschaft: „Wir sind sehr froh, eine Plattform zu haben, wo wir Gewerbetreibenden gemeinsam auftreten können und uns Gäste auf so schnelle Weise durch Kauf eines Gutscheins in diesem Jahr unterstützen können.“

Krise überstehen und dann neu durchstarten

Und auch Andrea Lehmann von Cosmetic Lehmann schwärmt: „Diese regionale Initiative zeigt, dass innovative Ideen helfen können, diese für uns alle schwierigen Zeiten wirtschaftlich zu überstehen, um dann wieder durchstarten zu können. Regionaler Zusammenhalt stärkt die Hoffnung, dass die viel zitierte Normalität bald wieder einkehrt!“

Auch die Konsumenten loben die Plattform, freuen sich Voithofer, Rist und Nika: „Die Rückmeldungen von Partnerunternehmen, aber auch von Kunden sind sehr positiv. Es werden hierbei vor allem die sichere, einfache und schnelle Gutscheinabwicklung, gepaart mit der Freude, einen lokalen Betrieb unterstützen zu können, erwähnt.“

In den nächsten Wochen soll die Non-Profit-Initiative weiter beworben werden, „um vielleicht den einen oder anderen davon überzeugen zu können, seine Weihnachtsgeschenke bei einem lokalen Unternehmen im Ort zu kaufen und nicht unbedingt auf große internationale Online-Plattformen zurückzugreifen“, hoffen die Gründer. Denn: Klosterneuburg hat viel zu bieten, und das gilt es zu zeigen, betonen die Initiatoren unisono: „Vor allem während der letzten Monate haben wir gesehen, wie vielfältig die Angebote, Dienstleistungen und Produktpaletten der lokalen Betriebe sind. Gerade deshalb sind wir auch davon überzeugt, dass eine stärkere Informationsvermittlung über das tolle lokale Angebot der Betriebe notwendig wäre, weil vielen Bürger dies gar nicht bewusst ist.“