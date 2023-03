Klima-Appell der Klosterneuburger Jugend

25.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene demonstrierten in Wien. Mit dabei: über 100 Schülerinnen und Schüler, fünf Lehrkräfte und engagierte Eltern des BG/BRG Klosterneuburg. Gemeinsam forderten sie ein Klimaschutzgesetz und setzten Mahn-Statements.

Die Teilnahme am Klimastreik wurde am Gymnasium im Rahmen einer schulbezogenen Veranstaltung organisiert. Der Demozug hat bereits am Bahnhof Kierling begonnen, bevor die Schülerinnen und Schüler zusammen zum Maria-Theresien-Platz fuhren. Viele von ihnen hatten Demoschilder gebastelt und kreativ gestaltet, etwa mit dem Slogan „Kurzstreckenflüge nur für Insekten!“

Nach dem Motto „Morgen ist es zu spät“ gingen die Jugendlichen auf die Straße, um Taten für eine klimagerechte Zukunft zu fordern. „Wir waren Teil einer großen bunten Bewegung, die sich aktiv für Klimagerechtigkeit und Klimaschutz einsetzt“, bilanziert das Gym.

Am Rückweg tauschten sich die Schülerinnen und Schüler aus, für welche anderen Themen sie sich persönlich noch einsetzen möchten. Ein weiterer Aspekt der Schulveranstaltung: Die Jugendlichen beschäftigten sich mit der Demonstration als demokratiepolitisches Instrument und diskutierten die Wirksamkeit eben dieses.

