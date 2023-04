Blühender Schelhammerhof

Der Frühling zeigte sich in den letzten Tagen zwar nicht von seiner besten Seite, aber dennoch ist er unbestreitbar wieder da. Am Sonntag, 30. April, wird er gebührend mit einem eigenen Fest gefeiert. Um 11 Uhr startet das Frühlingsfest am Schelhammerhof in Kritzendorf. „Der Winzer“ Peter Pscheidt und Familie Vitovec verköstigen dann die Besucherinnen und Besucher unter blühenden Bäumen. Neben den kulinarischen Schmankerln kann man die Gelegenheit nutzen, um beim Pflanzentauschen sich noch kleine Pflanzerln zu holen.

