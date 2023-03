Events in Klosterneuburg: Nach Ostern darf wieder gelacht werden

Der April steht zunächst im Zeichen der Osterwoche. So geht am Palmsonntag, 2. April um 17.15 Uhr die Vesper-Veranstaltungsreihe in der Stiftskirche zu Ende mit dem Jugendensemble der Stiftsmusik und Gedanken von Clemens Galban. Der Eintritt ist frei.

Am Gründonnerstag, 6. April um 19.30 Uhr bringt das Ensemble Neue Streicher unter der Leitung von Antanina Kalechyts in der Evangelischen Kirche mit dem „Stabat Mater“ von Alessandro Scarlatti eine musikalische Rarität zur Aufführung. Als Solistinnen wirken Christina Tschernitz (Sopran) und Angela Riefenthaler (Alt) mit, es singt der KammerChorus Klosterneuburg.

Das Ensemble Neue Streicher gestaltet das "Stabat Mater" in der Evangelischen Kirche. Foto: NÖN

Nadja Maleh eröffnet den nachösterlichen kabarettistischen Reigen im Kellertheater am Freitag, 14. April mit ihrem Programm „Bussi Bussi“. Ob damit auch ein Praktikum verbunden ist, lässt sich nicht vorhersagen.

Tags darauf liest die Klosterneuburger Autorin Astrid Drapela im Wilheringerhof aus ihrem neu erschienenen Buch „Ich wollt, ich hätt ein Huhn“. Ein zweifellos erfüllbarer Wunsch. Das Ende März im Goldegg Verlag erscheinende Buch wird bei der Veranstaltung präsentiert. Eintritt frei.

Beim Salon Ehrenfellner im Augustinussaal treffen am Montag, 17. April Valentin Erben (Violoncello) und Nikola Djoric (Akkordeon) aufeinander und bringen Werke von Bach bis Ehrenfellner zu Gehör. Info und Tickets: ( 0699/11021720, salonehrenfellner.at.

Ursprünglich als einmalige Aktion geplant, entwickelte sich die Produktion ,Mozart für Kinder‘ zu unserem Langzeit-Bestseller.“ Marko Simsa, Musiker und Schauspieler

Einen Klassiker der Musikgeschichte bringt Marko Simsa am Freitag, 21. April im Wilheringerhof dem jungen Publikum nahe („Mozart für Kinder“). Simsa: „Ursprünglich als einmalige Aktion geplant, entwickelte sich diese Produktion zu unserem Langzeit-Bestseller. Über 800 Aufführungen spielten wir in 18 Jahren, und noch immer ist uns der Spaß dabei noch nicht vergangen! Bis nach Bozen im Süden und Bremen im Norden waren wir bereits in Sachen Mozart unterwegs. Und in Österreich haben wir zwischen Hard bei Bregenz und Oberpullendorf im Burgenland nicht viele Städte und zwischen der kleinsten Volksschule und dem Wiener Musikverein nicht viele Aufführungsorte ,ausgelassen‘“. Nun also auch in Klosterneuburg zu erleben.

Marko Simsa bringt diesmal "Mozart für Kinder". Foto: Beate Hofstadler

Künstlerbund geht im Stadtmuseum „Neue Wege“

Ab 22. April geht der Künstlerbund Klosterneuburg im Stadtmuseum „Neue Wege“, so der Titel einer Gruppenausstellung, die einen Einblick in die wachsende Gemeinschaft von Künstlern des Künstlerbundes schaffen will. Die unterschiedlichen Spezialisierungen der einzelnen Mitglieder zeigen unter anderem Acryl, Mischtechnik, Druckgrafik, Fotografie und Skulptur.

Die Kernölamazonen kommen in die Babenbergerhalle. Foto: feelimage.at, Felicitas Matern

Sexbomb forever, Frieden und Freiheit mit Blasmusik

In die Babenbergerhalle ziehen am Dienstag, 25. April die Kernölamazonen Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem: Sie stellen sich der existenziellen Frage „Sexbomb forever?“

Am Freitag, 28. April kommt Malarina, Shootingstar der Kabarettszene und Gewinnerin des Österreichischen Kabarettpreises 2022 erstmals nach Klosterneuburg. Im Wilheringerhof präsentiert die Tirolerin mit serbischen Wurzeln ihr Programm „Serben sterben langsam“ – eine Geschichtsstunde von Sarajewo bis Ibiza.

Die Stadtkapelle lädt zum Frühjahrskonzert. Foto: Stadtkapelle, M.Raucke

Musikalische Töne schlägt die Stadtkapelle Klosterneuburg an, die unter der Leitung von Kapellmeister Luca Pelanda am Samstag, 29. April in der Babenbergerhalle zum Frühjahrskonzert unter dem Motto „Friede und Freiheit“ lädt: „Durch sinfonische Blasmusik, Filmmusik und musikalische Erzählungen wollen wir gemeinsam versuchen, diesen zwei Begriffen einen tieferen Sinn zu verleihen.“

Tickets und Information, sofern nicht anders angegeben, beim Kulturamt der Stadtgemeinde, ( 02243/444-351.

