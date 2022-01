Klosterneuburger Startup: Morgenstund’ hat Gold im Mund

Die drei sind ein junges und dynamisches Team, das sich zur Aufgabe gemacht hat, die Klosterneuburger glücklich zu machen. Zumindest was die Morgenstunden betrifft. Denn es geht hier um die wichtigste Mahlzeit am Tag: das Frühstück.

Die drei Klosterneuburger Frowin Grün, Philipp Kuhn und Stefan Grubmüller haben alle die gleiche Ausbildung. Auf einer Tourismusschule haben sie ihr Handwerk gelernt und so ausgerüstet, versuchen sie nun ihr Glück in der Praxis. „Ums Eck“ heißt die Firma, die sie gemeinsam gegründet haben und der Zweck der Firma ist, die Klosterneuburger mit einem guten Frühstück zu versorgen.

„Uns liegt am Herzen, unsere Kunden mit regionalen, leckeren Produkten zu versorgen“, erzählt Grubmüller, denn schon der Name „Ums Eck“ steht für Regionalität, „wir wollen regionale Arbeitsplätze schaffen und die Produkte von Bauern und Bäckern bequem und einfach für Leute in Klosterneuburg und Umgebung zugänglich machen.“

Ums Eck ist ein echter Klosterneuburger. Die Frühstückssemmeln werden nach Online-Bestellung mitten in der Nacht von der renommierten Bäckerei Hollander produziert und frühmorgens im persönlichen Frühstückssackerl verpackt und geliefert. Grubmüller: „Unsere zahlreichen Zusteller bringen das Frühstückssackerl bis zur Wohnungstür. Kontaktlos, hygienisch und ohne den Kunden zu wecken.“

Frühstücksservice nur der Anfang

Dieser Frühstücksservice soll aber nur der Anfang einer weitläufigeren Geschäftsidee sein. „Unser Ziel ist es aus dem Frühstücks Lieferservice einen regionalen Online-Supermarkt zu machen, das bedeutet wir wollen unsere Produktliste noch um ein Vielfaches erweitern“, erklärt Grubmüller. Die drei jungen Geschäftsmänner wollen den Leuten „die besten und leckersten Produkte aus der direkten Umgebung liefern ohne dass sie selbst zu unzählig vielen Bauern fahren müssen“, sind sich die Drei einig.

Die Lebensmittel werden ausschließlich von regionalen Unternehmen bezogen. „Unser Ziel ist es regionale Unternehmen darin zu unterstützen, sich gegen die großen Supermarktketten behaupten zu können.“

