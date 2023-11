Nach Verspätungen: Bus-Chefin findet Diskussion „fast bisschen unfair“

„Fakt ist, dass an dem Tag mehrere Sachen gleichzeitig passiert sind: Zwei Fahrer, die ausgefallen sind, und dann noch die Baustellen in Maria Gugging“, erklärt Bus-Chefin Sabine Zuklin die Verspätung der Vorwoche. Aber der Reihe nach: Es ist Mittwoch, 25. Oktober, letzter Tag vor den Herbstferien. Schülerinnen und Schüler warten entlang der Buslinie 403, um zum Unterricht zu kommen. Und sie warten und warten. Als der Bus schließlich einfährt, ist er gut 35 Minuten zu spät. In der Zwischenzeit mussten Eltern-Taxis einspringen. In den Sozialen Netzwerken sorgt das für Unmut, auch die Krone berichtet.

„Wir haben vertraglich 45 Minuten Ersatzgestellungszeit, ohne dass wir einen Ausfall haben. Wir haben diese 45 Minuten diesmal fast gebraucht, bis wir den Ersatzbus mit Fahrer dort hatten. Es waren so 35 bis 40 Minuten“, erklärt die Bus-Chefin auf NÖN-Anfrage und entschuldigt sich. An dem Morgen sind zwei Fahrer kurzfristig ausgefallen: „Der eine hat sich verschaut am Plan, der andere hat sich nicht rechtzeitig gemeldet.“ Ein dritter, der einspringen sollte, stand selbst im Stau. Zuklin: „Er ist bei den Baustellen in Maria Gugging ewig lang gestanden und hat den Bus am Bahnhof Kierling nicht schnell genug übernehmen können. Da bin ich selbst letzte Woche erst 20 Minuten gestanden.“

Wir hatten in Klosterneuburg in den letzten Monaten trotz dieser mühsamen Baustellen in Wirklichkeit null Ausfälle. Und dass das jetzt künstlich hochgepusht wird, finde ich fast bisschen unfair. Sabine Zuklin, Bus-Chefin

Blöderweise seien zwei Chauffeure gleichzeitig ausgefallen. „Das kommt im Normalfall nicht vor“, so Zuklin, die auch betonen will: „Wir hatten in Klosterneuburg in den letzten Monaten trotz dieser mühsamen Baustellen in Wirklichkeit null Ausfälle. Und dass das jetzt künstlich hochgepusht wird, finde ich fast bisschen unfair.“

Wird es Konsequenzen geben? Von der Bus-Chefin kommt ein klares Nein: „Soll ich jemanden rausschmeißen, weil er sich einmal vertut? Erstens einmal kann ich mir das nicht leisten, weil wir die Fahrer auch brauchen. Und zweitens: Selbst wenn ich's mir leisten könnte, würde ich es nicht tun, weils kein Umgang mit Mitarbeitern ist. Der betroffene Fahrer macht seine Arbeit sonst immer korrekt und hat sich halt einmal im Plan verschaut.“