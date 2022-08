Kierlings neuer Vorsteher: „Nach Hansi, das sind große Fußstapfen“

Werbung

Er ist Herausgeber der Kierlingtaler Rundschau und Organisator des Straßenfests. Mit 23. September übernimmt Markus Fuchs eine neue Aufgabe in seinem Heimatort: Wenn der Gemeinderat an diesem Tag zustimmt, wird er Ortsvorsteher von Kierling.

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager, bei dem das Vorschlagsrecht liegt, hat den Obmann der Wirtschaftskammer Klosterneuburg für das Amt nominiert – der Beschluss des Stadtparlaments ist notwendig, aber eigentlich nur noch Formsache.

Geschätzter Weggefährte von Vorgänger Fanta

Auch der Stadtrat ist bereits über die Nominierung informiert. „Seitdem steht das Telefon nicht mehr still“, schmunzelt Fuchs. Der Kierlinger kennt die vielen neuen Aufgaben, die das Amt bringt, gut: Schließlich hat er den früheren Ortsvorsteher Johann Fanta oft begleitet. Er war ein geschätzter Weggefährte, sowohl in der Politik, als auch privat.

„Sein plötzlicher Tod war ein extrem schwerer Schlag. Der Hansi hat mich überhaupt erst in die Ortspartei geholt, wegen ihm bin ich in der Politik. Er war mein Freund, sein plötzlicher Tod tut heute noch weh.“

Am Credo des im Mai verstorbenen Fantas möchte Fuchs anknüpfen. „Ich will es so halten wie der Hansi und wie auch Johann Bauer in Maria Gugging: Der Mensch zählt, nicht die politische Couleur. Ich fühl mich sehr geehrt, dass ich die Aufgabe übernehmen darf. Aber nach Hansi, das sind große Fußstapfen, er war einzigartig“, so der designierte Ortsvorsteher, der gleichzeitig verspricht: „Es wird anders werden, aber ich werde mein Möglichstes tun.“

Fuchs: Doppelfunktion ist ein Widerspruch

Um das neue Amt bekleiden zu können, gibt Fuchs sein Gemeinderatsmandat auf. Das ist in Klosterneuburg nicht unumstritten – Oppositionsparteien treten regelmäßig dafür ein, die Ortsvorstehung an ein Gemeinderatsmandat zu knüpfen. Für Fuchs ist so eine Doppelfunktion nicht umsetzbar: Einerseits wegen des Arbeitspensums, andererseits: „Als Ortsvorsteher ist man die Schnittstelle zwischen Bürger und Bürgermeister – für mich heißt das, man ist weisungsgebunden. Das ist man als Gemeinderat nicht, also widerspricht sich das.“

Das Amt als WK-Obmann wird Fuchs weiter ausüben, ebenso seine Arbeit als Unternehmer. „Mein Vorteil ist: Ich bin dadurch gut vernetzt und außerdem kenne ich den Ort gut.“ Der 45-jährige ist ein waschechter Kierlinger – Kindheit und Jugend hat er in der Stegleiten verbracht, bevor er nach Klosterneuburg und später nach Kritzendorf übersiedelt ist. Wirklich daheim ist er aber nur in Kierling, wohin er bald wieder zurückkehrte. Fuchs: „Ich fühl mich hier wohl, in der Natur spazieren ist für mich wie Urlaub.“

Was er an seiner Heimat noch besser machen kann? „Mein Wunsch ist ein Veranstaltungsraum für Kierling, ein zusätzliches Angebot an Gastronomie, etwa ein Kaffeehaus, und ein Postpartner. Und ich will die Sprechstunde wieder wöchentlich halten.“ Außerdem: „Was auch cool wäre, ist eine Hundezone.“

