Klosterneuburg: Der Mann mit Hut ist nicht schnell genug

Der Schrecken aller jungen und dynamischen Verkehrsteilnehmer: Älterer Mann mit Hut am Beginn einer Autoschlange, könnte zu einem riskanten Überholmanöver verleiten. Ein Szenario, das sich im Verkehrsalltag immer wieder ereignet. Dem soll eine von der EU-Kommission vorgeschlagene Fahrtauglichkeitsprüfung Einhalt gebieten. Aber sind die älteren Verkehrsteilnehmer wirklich gefährlich?

Waltraud Balaska, Ortsvorsteherin in Weidlingbach und Chefin des NÖ Seniorenbunds, Ortsgruppe Klosterneuburg sieht das nicht so: „Für mich ist das eine Diskriminierung der Älteren.“ Natürlich würden immer wieder Unfälle passieren, aber nicht nur verursacht von den Älteren. „Ältere sind ja auch vorsichtiger“, so die 78-Jährige, die einen weiteren Aspekt für die Mobilität ältere Personen in die Waagschale wirft: „Wenn ich heute nicht mehr Autofahren kann, muss ich mein Haus in Scheiblingstein aufgeben. Bei uns gibt es keine Möglichkeit, mit Öffis einkaufen zu fahren. Da ist die Bevölkerung auf ihre Autos angewiesen.“ Sie spüre das aktuell am eigenen Leib, denn Balaska ist derzeit auf fremde Hilfe angewiesen. Sie hat mit ihrer Hüfte Probleme.

Aber ein Aspekt ist Waltraud Balaska ganz besonders wichtig: „Jeder muss so viel Verantwortungsbewusstsein haben, selbst zu erkennen, ab wann man nicht mehr Autofahren kann.“ All das sollte in Eigenverantwortung geschehen. Balaska: „Man kann ja nicht alles vorschreiben. Wir sind doch vernünftige Menschen. Jeder ältere Mensch macht laufend gesundheitliche Untersuchungen. Ich bin gegen jede Form von Zwang.“

Alle zur Fahrtauglichkeitsprüfung

Peter Hofbauer ist 83 Jahre alt und Politiker im Gemeinderat. Auffällig agil in Klosterneuburg tätig und mit dem Auto unterwegs: „Ich bin dafür, dass man nicht nur ältere Menschen untersucht, sondern generell sollt man die Fahrtauglichkeit in gewissen zeitlichen Abständen untersuchen.“ Was seine Fahrweise betrifft, sieht er das so: „Ich habe aufgrund meiner langjährigen Erfahrungen einen vorsichtigen Fahrstil. Ich habe zwar nicht mehr die Reaktionsfähigkeit wie ein Jugendlicher, aber durch meine Erfahrung und die vorsichtige Fahrweise weniger Unfallsituationen.“

Vorschläge aus der Praxis

Inge Nemec ist Chefin der „Fahrschule Leo“ in Klosterneuburg und 64 Jahre alt. Sie müsste also nach dem Vorschlag der EU-Kommission in sechs Jahren zur Fahrtauglichkeitsprüfung antreten. „Auch für mich ist dieser Vorschlag diskriminierend, wobei ich aber einräume, dass der Körper älterer Menschen nicht mehr alles kann.“ Diesen Einschränkungen könne man aber mit Training gut entgegenwirken. Im Prinzip ist der Zwang zur Fahrtauglichkeitsprüfung auch für Nemec ein No-Go: „Ich finde, dass ältere Menschen möglichst lang mobil gehalten werden sollen.“ Über Verbesserungen könne man aber nachdenken.

Fahrschule Leo-Chefin Inge Nemec ist mit ihren 64 Jahren noch äußerst mobil unterwegs. Mit PKW und dem Motorrad. Foto: privat, privat

So kann sich die Fahrschulleiterin vorstellen, den Aktionsradius der Mobilität für ältere Lenker einzuschränken. „Dort, wo sich ältere Personen auskennen – also zu Hause – dort wo sie alle Gassen und Kreuzungen und Gefahren kennen, sollen sie fahren dürfen. “

Was die erfahrene Fahrschullehrerin schon lange wundert, ist, dass die Automobilbranche nicht auf das Thema aufspringt. „Es gibt ein Senioren-Handy, aber ein Seniorenauto gibt es auf dem Markt nicht. Ein kleineres Auto mit vielen hilfreichen Assistenten, die den älteren Leuten unterstützend unter die Arme greifen, fehlt.“ Ein Abstand- oder ein Spurassistent könnte dort, wo die älteren Leute Schwächen bekämen, sehr hilfreich sein. Das hätten aber derzeit nur die großen und teuren Autos. Nemec: „Warum nicht auch die Kleinen? Da sollte man etwas tun.“

Noch einen Vorschlag hat Nemec für die älteren Verkehrsteilnehmer: „Sie könnten sich freiwillig kennzeichnen. Wenn man einmal nicht so gut drauf ist, könnte man das für alle anderen Verkehrsteilnehmer deutlich sichtbar machen.“ Es gäbe ja auch das 'L' für die Fahranfänger. Warum nicht auch ein 'P' für die Pensionisten. Dann würden die anderen Verkehrsteilnehmer vielleicht rücksichtsvoller reagieren.“

Jedes zweite Jahr nimmt Nemec an einem internationalen Fahrschulkongress in Berlin teil: „Dort habe ich diese Vorschläge schon eingebracht und sie wurden wohlwollend aufgenommen. Wir machen auch Gutachten über Fahrtauglichkeit. Da stellt sich immer heraus, dass die alten Leute sicher fahren, nur eben etwas langsamer sind. Es soll jeder darüber nachdenken, dass er auch einmal alt wird.“ Viele würden – nach Nemec – freiwillig das Autofahren aufgeben, wenn sie merken, dass man nicht mehr so könne wie früher. Die Devise sei aber: Möglichst lange die Menschen mobil zu halten.

Wie steht die ältere Generation zu diesen Vorschlägen? Peter Hofbauer sieht hier kein Problem: „Die Kennzeichnung wäre für mich akzeptabel.“