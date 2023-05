Klosterneuburgs Rote zur Debatte um die Parteispitze

KLOSTERNEUBURGDie Mitgliederbefragung hat die ersten Entscheidungen in der SPÖ Führungsfrage gebracht. Pamela Rendi-Wagner zieht sich aus der Politik zurück. Hans Peter Doskozil und Andreas Babler rittern um den Führungsanspruch. Wen sehen die Parteigranden Klosterneuburgs an der Spitze ihrer Partei?

„Ich sag dazu gar nichts – und wenn die anderen das auch täten, hätten wir die ganze Debatte nicht“, entzieht sich Stadtrat und SPÖ-Fraktionschef Karl Schmid-Wilches komplett der Diskussion.

SPÖ-Stadtpartei-Obmann Michael Wieshaider hingegen bezieht klar Position. „Ich bin wohl einer der wenigen, die nicht für eine Stichwahl sind.“ Denn, so Wieshaider, „ausgemacht ist ausgemacht. Und anfangs waren es ja nur Pam und Doskozil, da war von Babler ja noch gar keine Rede. Da hat man sich geeinigt, eine Stimme Unterschied zählt“. Das, so Wieshaider, solle seiner Meinung nach auch gelten. „Und das nicht nur, weil ich Dosko-Fan bin. Das hätte ich umgekehrt genauso gesagt.“

Ganz anders sieht das Ex-SPÖ Stadtrat und derzeit Volkshilfe Bezirkschef Karl Hava: „Überall anders funktioniert das Konzept der Stichwahl auch“. Die Stichwahl am Parteitag sei den Statuten entsprechend. Und eine nochmalige Befragung der Mitglieder? „Das würde sehr lange dauern, man müsste den Parteitag verschieben. Und im Endeffekt sehen die Statuten vor, dass am Parteitag entschieden wird.“

Danach, so Hava, solle man den Gewinner auch arbeiten lassen. „Es heißt ja noch nicht, dass derjenige, der die Partei führt, auch Spitzenkandidat sein muss“, sinniert er. „Obwohl ich da prinzipiell auch dafür bin“, bekräftigt Hava, der bekennender Babler-Unterstützer ist.

Er ist zwar von der Partei ausgeschlossen, bezeichnet sich nach wie vor als „letzter aufrechter Sozialdemokrat“ und der „letzte rote Falke“. Gemeinderat Peter Hofbauer würde am liebsten Andreas Babler an der Spitze der Sozialdemokratie sehen: „Mit ihm möchte ich gerne ein lautes Comeback der Sozialdemokratie in Österreich feiern.

Die Österreichische Sozialdemokratie sieht als Zielvorstellung Demokratie und Sozialismus als untrennbare Einheit. Daher kann der Führungsanspruch ausschließlich auf demokratischem Wege erfolgen.“

Peter Hofbauer wäre für Andreas Babler an der SPÖ-Spitze. Foto: NÖN, Hornstein

Dass er damit in Gefahr läuft, als Marxist bezeichnet zu werden, ist Hofbauer egal: „Meinetwegen. Wenn auch erzogen nach christlichen Werten zu leben, brauche ich nicht zu verleugnen zu wissen, dass die Wurzeln meiner Zielvorstellungen nach einer gerechteren Weltordnung bei den Ideen des Philosophen Karl Marx liegen.“

Dank und Anerkennung spricht Hofbauer auch der scheidenden SPÖ-Spitze Pamela Rendi-Wagner aus: „Ein Verlust für die Republik, wenn sie tatsächlich der Politik den Rücken kehrt.“ Und auch Doskozil schätzt Hofbauer, wegen seiner unbestrittenen Leistungen im Burgenland.

Seine christlichen Werte untermauert Hofbauer mit einem Zitat aus dem Johannesevangelium: „An ihren Taten sollt ihr sie erkennen!“

