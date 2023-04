600 Euro für die Orgel in Höflein

600 Euro brachte das Benefiz-Konzert von Christian Alfons (Orgel) und Andrea Hubeny (Sopran) am vergangenen Sonntag in der Vitus-Kirche zugunsten der Renovierung der Höfleiner Orgel. Nach der wunderschön gestalteten Messe konnten die Besucherinnen und Besucher bei der anschließenden Matinee weitere österliche Musikstücke genießen.

Um halb zwölf Uhr ging es dann doch noch zum Pfarrcafé, das diesmal von den Firmlingen liebevoll vorbereitet worden war. Auch dort wurde für einen guten Zweck – nämlich den Sozialladen in Klosterneuburg – gesammelt.

Und für noch einen guten Zweck wurde in St. Vitus gesammelt: Nachdem das Motto der Fastenzeit „Brot des Lebens“ lautete, wurde auch „Brot“, nämlich gute Lebensmittel, zugunsten des Sozialladens gesammelt, und zwar sowohl in Form von Naturalien (ein ganzer Kofferraum voll) und in Form von Geld, weil damit genau das besorgt werden kann, was von bedürftigen Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburgern am dringendsten gebraucht wird. Das stolze Ergebnis: 1.769,58 Euro.

