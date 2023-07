Neuer Defibrillator für Höflein

Im Frühjahr wurden drei Defibrillatoren von der Gemeinde angeschafft. Nun wurden die ersten geliefert und sofort montiert: Beim Kindergarten Höflein, direkt beim Eingang. Der Devibrillator steht damit rund um die Uhr der Bevölkerung zur Verfügung. Die Einpflegung ins Defi-Netzwerk 144.at/defi/ ist bereits erfolgt.

„In Notfällen werden First Responder des Roten Kreuzes Klosterneuburgs sowie Team Österreich Lebensretter alarmiert und die Defi-Standortposition übermittelt. Das heißt der Defi kann am Weg zum Notfallort mitgenommen und eingesetzt werden.“ erklärt Gemeinderat Flo Havel. Stadtrat für Einsatzkräfte und Katastrophenschutz Leopold Spitzbart ergänzt „Die Stadtgemeinde hat mit der Anschaffung des Defibrillators einen wichtigen Schritt für die „Defi-Abdeckung“ in Klosterneuburg gesetzt. Durch die örtliche Nähe werden hoffentlich lebensrettende Minuten gewonnen“

Sobald die nächsten Defibrillatoren eingetroffen sind, werden diese in Scheiblingstein sowie am Kindergarten Ölberg montiert.