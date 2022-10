Kontroverse um Gourmet-Tempel auf Rädern in Klosterneuburg

Klosterneuburg ist ein schwieriges Pflaster, wenn es darum geht, neue und innovative Projekte umzusetzen. Selbst wenn es nur um einen sogenannten mobilen „Food Trailer“ geht, der die Besucher des Klosterneuburger Stadtplatzes mit hochwertigem Essen versorgen soll. 2023 soll dieser Trailer seinen Standplatz vor der Apotheke am Stadtplatz bekommen. Dass damit Parkplätze verloren gehen, findet bei manchen Bürgern in der Stadt keine rechte Zustimmung.

Schon im Rahmen der Umgestaltung des Stadtplatzes nach der Errichtung des Hauses Stadtplatz 10 gingen Parkplätze vor dem Geschäftslokal der Firma „Bständig“ verloren. „Parkplätze, die Menschen mit besonderen Bedürfnissen – denn die Klientel ist betagten Alters oder gehandikapt – genommen wurden“, klagt Ursula Stanka aus Klosterneuburg an.

„Eine unverständliche, herzlose, bar jeglicher Anteilnahme und Empathie getroffene Entscheidung.“ Ursula Stanka Klosterneuburg

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit – so Stanka weiter – wäre seitens der Gemeinde das Projekt über die Errichtung einer Würstelbude auf den verbleibenden Parkplätzen unmittelbar vor Firma „Bständig“ genehmigt worden. Diese Parkplätze entfielen nun ersatzlos. Für Ursula Stanka ist das nicht zu verstehen: „Eine unverständliche, herzlose, bar jeglicher Anteilnahme und Empathie getroffene Entscheidung seitens der Stadtregierung.“

Food Trailer als Vorbote für Restaurant

Nur mit der Stadtregierung hat das wenig zu tun. Georg Basalka, Geschäftsführer der „Magic Square Immobilien GmbH“ und als solcher für den Neubau Stadtplatz 10-11 verantwortlich, ist Initiator und Eigentümers des fahrbaren Gourmettempels. An dieser Adresse war ursprünglich ein Restaurant geplant, dann eine Filiale des „Meinl am Graben“, danach ein Spar. All das konnte aber nicht realisiert werden.

„Es ist noch immer ein Restaurant im Haus geplant, aber bis es dazu kommen soll, wollen wir im Vorfeld einen ,Food Trailer’ mit hochwertigem Streetfood aufstellen“, so Basalka, der auch bereits alle behördlichen Genehmigungen für das Projekt eingeholt hat. Die Betriebsanlagengenehmigung dafür, gibt es schon seit letztem Jahr. Damals nur für kalte Speisen, nun soll es auch warme für die hungrigen Stadtplatzbesucher geben.

„Es stimmt schon – so Basalka weiter – „drei Parkplätze müssen dafür geopfert werden, aber wir sind mit der Stadtgemeinde im Gespräch, dass man an der Stelle des Schanigartens des früheren Restaurants Frey zwei bis drei Ersatzstellplätze schafft.“ Von der gesamten geschäftlichen Umgebung sei das Projekt sehr positiv aufgenommen worden, meint Basalka: „So eine positive Stimmung habe ich noch nie erlebt.“ Trotzdem sei auch versucht worden, einen anderen Standort zu finden. Leider erfolglos.

Geplant ist, dass der „Food Trailer“ von Mai bis Oktober 2023 an besagter Stelle täglich von 11 bis 21 Uhr offen haben soll.

Der Stadtplatz wird belebt

Der Obmann der Wirtschaftskammer Markus Fuchs sieht das Projekt mehr als positiv: „Prinzipiell ist jede Belebung des Stadtplatzes zu begrüßen. Schließlich kommt das ja auch den anderen Geschäften zugute.“ Klar sei, dass Parkplätze am Stadtplatz Mangelware sind. Fuchs: „Man muss jetzt prüfen, ob noch zwei bis drei Parkplätze beim ehemaligen Restaurant Frey eingerichtet werden können.“

