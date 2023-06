Erster Schritt für zukünftige Kinderkrippe in Kritzendorf

Kritzendorf Früher wurde hier Pizza gebacken, in Zukunft sollen dort die kleinsten Kritzendorferinnen und Kritzendorfer betreut werden. Die Stadtgemeinde Klosterneuburg plant den Bau einer Kinderkrippe auf dem Grundstück Hauptstraße 129, dem ehemaligen Standort der Pizzeria Mera. Neben anderen wichtigen Zielen für die Kritzendorfer Bürgerinnen und Bürger, wie einem Geschäftslokal, einem begrünten Dach und einer Photovoltaikanlage, soll auch eine Kinderkrippe errichtet werden.In den neuen Wohnbau integriertUm dieses Vorhaben zu realisieren, hat die Stadtgemeinde Klosterneuburg eine Vereinbarung mit dem Eigentümer getroffen, die als Grundlage für einen zukünftigen Raumordnungsvertrag dient. Ein solcher Vertrag nach § 17 Abs. 3 des niederösterreichischen Raumordnungsgesetzes ermöglicht es, öffentliche Interessen bei privaten Bauvorhaben zu berücksichtigen. Die geplante Kinderkrippe soll in einem Wohnbau mit einer Fläche von etwa 320 Quadratmeter integriert werden. Sie wird über einen eigenen Zugang vom öffentlichen Bereich aus erreichbar sein und über eigene Grünflächen und einen Vorplatz verfügen. Der Bau der Kinderkrippe erfolgt im Rahmen der Wohnbebauung und wird vom Projektwerber durchgeführt.

Vizebürgermeister Roland Honeder betont, dass die Stadtgemeinde ansonsten keinen Zugang zu geeigneten Flächen für eine Kinderkrippe hat. Der Raumordnungsvertrag sei daher das geeignete Mittel, um öffentliche Interessen in einem privaten Wohnbau zu gewährleisten. Obwohl es noch viele Hindernisse zu überwinden gibt, sieht Honeder den ersten Schritt getan, um das Ziel einer Kinderkrippe in Kritzendorf eines Tages zu erreichen.

Zweigruppige Kinderkrippe für Kritzendorf

Familienstadträtin Maria Theresia Eder ist sich der Tatsache bewusst, dass viele Familien einen Betreuungsplatz für Kinder unter 2,5 Jahren suchen. Sie freut sich daher besonders über die Vereinbarung zur Errichtung einer zweigruppigen Kinderkrippe in Kritzendorf, die im Raumordnungsvertrag für das Gelände der ehemaligen Pizzeria Mera festgelegt wurde. Dies bietet einen idealen Platz für die Kleinen und ist ein wichtiger Schritt zur Unterstützung von Familien und berufstätigen Eltern in Kritzendorf.

Trotz der bereits erfolgten Verdreifachung der Betreuungsplätze in den letzten Jahren ist aufgrund der hohen Nachfrage eine weitere Erweiterung der Betreuungseinrichtungen in ganz Klosterneuburg notwendig. Aus diesem Grund wird ab September 2023 im neu errichteten Generationenhaus in Weidling, Feldergasse 4, eine zweigruppige Kleinkindbetreuungseinrichtung eröffnet. Auch hier wurde beim Neubau vorausschauend eine Kinderkrippe berücksichtigt. Ähnliche Pläne sollen auch in Kritzendorf umgesetzt werden, um zukünftig Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren betreuen zu können. Obwohl die Umsetzung mittelfristig erfolgen wird, ist es wichtig.