Ehrenamt in Klosterneuburg: „Identifikation mit dem Verein fehlt“

Werbung

Die sportliche Vielfalt in der Stadt ist bekanntlich groß. Das Angebot geht von A wie American Football bis hin zu Z wie Zillenfahren. Bei genauerer Betrachtung wird aber schnell klar, dass viele dieser Vereine von sehr wenigen Funktionären getragen werden, die dafür umso engagierter ans Werk gehen müssen.

Einer, der diesen Zustand sehr gut kennt, ist Robert Haas von der Judo Union Klosterneuburg. „Die letzten 13 Jahre habe ich den Verein quasi im Alleingang betrieben. Das geht natürlich nur, wenn du sehr viel Zeit und sehr viel Herz für die Sache hast, ansonsten fragst du dich bald, warum du dir das antust.“

„Das Angebot ist so groß, dass besonders die Kinder oft mehrere Sportarten oder Hobbys verfolgen. Da wird der Verein rasch eher zu einem Dienstleister, der die Kinder betreut. Robert Haas

Der Judo-Chef hat auch einen Verdacht, warum es so schwer ist, Leute für die Funktionärsposten zu begeistern: „Die Identifikation mit dem Verein fehlt. Das Angebot ist so groß, dass besonders die Kinder oft mehrere Sportarten oder Hobbys verfolgen. Da wird der Verein rasch eher zu einem Dienstleister, der die Kinder betreut. Jene, die sich wirklich mit dem Verein identifizieren werden immer weniger, die brauchst du aber um die Arbeit aufzuteilen.“

Schon langsam ist bei den Judokas aber Besserung in Sicht, wie Haas verrät: „Es entwickelt sich etwas. Immer mehr Eltern unterstützen uns bei den unterschiedlichen Aufgaben und es wachsen die ersten Generationen heran, von denen ich mir erhoffe, dass sie sich auch auf organisatorischer Seite einbringen. Das sind jene Kids, die sehr lange beim Verein geblieben sind und auch schätzen, was das Vereinsleben ihnen bietet.“

Ein Verein, bei dem ebenfalls viel Last auf wenigen Schultern lastet, der aber einen anderen Zugang gewählt hat, um damit fertig zu werden, ist der ASV Klosterneuburg. Die Tischtennis-Asse versuchen die vielen unterschiedlichen Aufgaben in kleine Teile zu stückeln und so für einzelne Aufgaben zu sorgen, die dadurch leichter zu bewältigen sind.

„Eines der größten Probleme für viele Vereine sind vermutlich die Haftungen und die Verantwortungen, die man in einer Funktionärsrolle eingeht. Das tun sich nicht mehr viele Leute freiwillig an.“ Thomas Pils, Obmann des FC Klosterneuburg

Obmann Fabrizian Pokorny erklärt das Vorgehen seines Vereins so: „Wir haben in den letzten Jahren viel Aufwand betrieben, um die einzelnen Aufgaben besser aufzuteilen. Es gibt viele Leute, die ein bis zwei kleinere Aufgaben haben, die für sich genommen durchaus zu bewältigen sind. Damit vermeiden wir, dass einzelne Mitglieder mit ihren Aufgaben überfordert sind. Das führt dazu, dass viele Leute einen kleinen Teil beitragen und in der Summe sehr viel Arbeit übernommen wird.“

Dass es dennoch ein kleines engagiertes Team an der Spitze braucht, das die Kernaufgaben übernimmt und den Überblick wahrt, kann der Obmann und Jugendleiter aber nicht bestreiten: „Du musst natürlich trotzdem eine Stelle haben, an der die vielen Fäden zusammenlaufen und wo ein gewisser Überblick über das Geschehen gegeben ist.“

Ein wenig anders sieht das Thomas Pils, Obmann des FC Klosterneuburg. „Eines der größten Probleme für viele Vereine sind vermutlich die Haftungen und die Verantwortungen, die man in einer Funktionärsrolle eingeht. Das tun sich nicht mehr viele Leute freiwillig an,“ so der Obmann, der ausführt: „Ich bin mir aber nicht sicher, ob mehr Leute da immer die bessere Lösung ist. Wenn du jede Aufgabe mit einer eigenen Position verbindest, dann musst du erst recht wieder extrem viel Zeit dafür aufwenden, um die einzelnen Positionen zu koordinieren, auch wenn man sich immer über zusätzliche Hilfe freut.“

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.