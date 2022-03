Start für eine gute Ernte: Tipps vom Klosterneuburger Profi

Nicht nur für die Profis startet nun die Gartensaison, sondern auch für Hobby-Gärtner. Leopold Spitzbart, der neben seiner Tätigkeit als Stadt- und Umweltgemeinderat seit vielen Jahren erfolgreich die eigenen Gärtner führt, gibt Tipps, damit die Ernte dann auch im eigenen Beet erfolgreich ausfällt.

„Die Frühsorten halten bis zu -5°C aus“

„Um diese Jahreszeit sollte man beginnen die Hochbeete und Frühbeetkästen zu kontrollieren, eventuell auch wieder instand zu setzen. Dann würde ich fehlendes Substrat mit Bio-Gemüse-Erde auffüllen, damit alles startklar ist“, empfiehlt Spitzbart. Mit diesen Vorarbeiten kann es dann – trotz so mancher eisigen Nacht – ans Einpflanzen gehen.

„Jetzt kann man schon verschiedene Salat- und Kohlrabipflanzen aussetzen. Die Frühsorten halten bis zu -5°C aus. Auch kann man bereits Schnittlauch und winterharte Kräuter verpflanzen“, erklärt der Garten-Profi.

Alle frostempfindlichen Pflanzen – Paradeiser, Gurken, Zucchini, Paprika und Co. – sollten auf keinen Fall vor Anfang Mai ausgesetzt werden. Auch wenn sie bereits sehr früh in diversen Baumärkten angeboten werden. „Auch ein wochenlanges Aufstellen in der Wohnung bedeutet für die Pflanzen aufgrund des Lichtmangels Stress und schädigt sie im Wachstum“, rät Spitzbart vom vorzeitigen Erwerb der kleinen Pflanzen ab.

„Besser einmal richtig viel gießen“

Aber was sollte man grundsätzlich beim eigenen Obst- und Gemüsebeet beachten?

„Oft werden die Gemüsepflanzen viel zu eng gepflanzt. Ein einfacher Tipp: Überlegen Sie einfach, wie groß wird die Pflanze - und diesen Abstand muss ich schon beim Einsetzen der Jungpflanzen einhalten, sonst sind Krankheiten und Missbildungen sicher. Beim zweiten Tipp geht es ums richtige Gießen. Manche Hobbygärtner gießen ihre Pflanzen jeden Tag ein bisschen. Besser ist es, einmal richtig viel zu gießen. Da kann dann auch das Wasser stehen. Dann macht man ein paar Tage Pause, damit auch der Wurzelraum ,Luft’ bekommt und es gerade in diesem Bereich nicht durch die dauernde Nässe zu einer Fäulnis kommt. Bei großer Hitze und dementsprechender Verdunstung, muss man die Gießabstände entsprechend anpassen“, erklärt der Profi, in dessen Gärtnerei das Gießen übrigens „Chefarbeit“ ist.

