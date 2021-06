Seit Jahrhunderten dient der Konventgarten den Augustiner-Chorherren als Erholungsgebiet. Flanieren und Natur genießen steht im Rahmen der Gartentage auch für Besucher am Programm.

Bei Kaiserwetter präsentierte sich das Grün-Paradies am ersten Tag in all seiner Schönheit. Hobby-Gärtner haben noch bis Sonntag, 6. Juni, die Chance, sich inspirieren zu lassen. Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr, ein 3-G-Nachweis ist vorzuzeigen. Am Freigelände ist das Tragen einer Maske nicht erforderlich, FFP2-Pflicht herrscht an den Ausstellungsständen und überall, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.