Sichtbar auf vier und zwei Beinen: Tipps der Tierhilfe Klosterneuburg

Nicht nur das oftmals schlechte Wetter hält die Begeisterung von Hundebesitzern für Gassirunden in dieser Jahreszeit in Grenzen. Auch dass es so früh dunkel wird, stellt für die Vierbeiner eine besondere Gefahr dar. Aber wie kann man sich selbst und sein Tier am besten vor einem Unfall schützen? Und wenn ich als Autofahrer in einen Unfall mit einem Tier verwickelt bin, was muss ich tun? Die Tierhilfe Klosterneuburg klärt diese Fragen auf.

„Man sollte sich selbst und den Hund beleuchten oder eben Reflektoren anbringen. Der Hundeführer sollte, wenn möglich, helle Kleidung tragen. Eine Warnweste und eine Stirnlampe wären das Allerbeste, die sieht man schon von Weitem“, erklärt Angelika Fuchs, Obfrau der Tierhilfe Klosterneuburg, die einfachsten Möglichkeiten, um sich und den Vierbeiner bestmöglich zu schützen.

Und weiter: „An der Straße sollte der Hund immer an der Leine gehen. Es geht so schnell und er steigt vom Gehsteig. Es ist für Autofahrer schon am Tag schwer, dann rechtzeitig auszuweichen. Dann kommt auch noch die Dunkelheit dazu.“

Für Hunde gibt es Leuchthalsbänder, Leinen und Halsbänder mit Reflektoren, Anhänger, die blinken oder Leuchten und sogar Warndecken, die die Vierbeiner sichtbarer machen sollen.

Aber was muss man tun, wenn all diese Vorsichtsmaßnahmen nicht geholfen haben und es doch zu einem Unfall gekommen ist oder man ein Wildtier anfährt?

„Prinzipiell heißt es, stehen bleiben und nachsehen, was man erwischt hat. Wenn man sich nicht sicher ist, ob Wild oder Haustier, das macht keinen Unterschied, denn es wäre Sachbeschädigung und ein Weiterfahren gilt als Fahrerflucht. Man muss es zumindest bei der Polizei melden, auch wenn kein Tier mehr zu sehen ist“, appelliert Fuchs auch an die Verantwortung der Autofahrerinnen und Autofahrer.

Wenn man das Tier noch findet, sollte man es – egal ob Wild- oder Haustier – versuchen zu sichern, damit sich ein Tierarzt oder Jäger die Verletzungen ansehen kann und im schlimmsten Fall das Tier von seinem Leid erlösen kann. Auch die Tierhilfe Klosterneuburg und die Wildtierstation sind in Notfällen da und helfen den verletzten Tieren, damit diese sich im besten Fall gut erholen.

