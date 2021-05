Am 19. Mai kommt die lang ersehnte Wiedereröffnung der Gastronomie: Die Klosterneuburger dürfen wieder ihr Achterl bei ihrem bevorzugten Heurigen trinken, die kulinarischen Leckerbissen können nun auch wieder vor Ort in den Restaurants und Schanigärten genossen werden.

Für die Gastronomen, die ihrer Berufung endlich wieder ein Stückchen näher an der Normalität nachgehen können, birgt der Stichtag außer belebteren Lokalen und besserem Umsatz auch ein Eingewöhnen an eine neue Situation. Denn die Gastroöffnung bringt auch allerlei Herausforderungen mit sich, die auf die Wirte zukommen.

„Am wichtigsten ist aber, dass am 19. auch das Wetter mitspielt!“ Manuel Hammer, Inhaber „Gastwirtschaft zum Ockermüller“

Royadh Ringer ist der Inhaber der beliebten „Trattoria Castel Nuovo“ in der Weidlinger Straße. Wie viele andere Betriebe bietet auch seine Küche Bestellungen zum Mitnehmen an. „Das Servicepersonal war aber sehr lange zu Hause. Wir mussten zum Glück niemanden entlassen, da sowohl ich als auch meine Gäste unsere Kellner und ihre professionelle Arbeit sehr schätzen“, spricht Ringer wertschätzend über sein Personal, das für ihn mitentscheidend ist für den Erfolg des ganzen Betriebes. Er sieht aber auch hier die Herausforderung für den Anfang: „Was mir Sorgen macht, ist, dass es für viele Kellner nach so langer Zeit des Stillstandes schwer sein wird, sich wieder richtig einzuarbeiten.“ Eine Einschätzung, die viele seiner Kollegen in der Branche teilen.

Brauchen jeden Tisch im Garten

Beim Verweilen und Konsumieren im Schanigarten müssen sich die Gäste wohl zumindest für den Anfang mit einigen notwendigen Maßnahmen anfreunden. Abgesehen von den behördlich vorgeschriebenen Verordnungen werden die Wirte darüber hinaus noch geschäftsbedingt strengere Schritte setzen. „Wir werden vorerst keine Platzreservierungen annehmen, da erfahrungsgemäß viele kurz vorher absagen oder nicht kommen. Durch die eingeschränkte Tischanzahl draußen brauchen wir jeden Tisch“, meint Ringer. So müsse man auf gut Glück auf einen Tisch im Garten hoffen.

Auch die Buschenschanken freuen sich darauf, wieder mit der typischen sympathischen, bäuerlichen Gastfreundschaft aufwarten zu dürfen. „Der bäuerliche Buschenschank ist eine wesentliche Säule der österreichischen Kulinarik. Viele Bäuerinnen und Bauern haben die coronabedingte Sperrzeit der vergangenen Monate genutzt, um sich neuen Ideen zu widmen und innovative Angebote zu schaffen. Nun sehen sie mit Freude der Wiedereröffnung ab 19. Mai entgegen und freuen sich auf ihre Gäste“, erklärt NÖ-Landwirschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager.

Weinbauer und Heurigenwirt Leopold Kerbl sieht vor allem Probleme bei der verordneten Kontrolle der Gäste auf sich und die anderen Gaststättenbetreiber zukommen: „Es fängt schon beim Zwei-Meter-Abstand an, auf dessen Einhaltung zu schauen nicht einfach sein wird. Die Registrierung der Gäste wird datentechnisch eine gewisse Herausforderung sein. Bei der Umsetzung der Kontrollen sind die Kellner sehr gefordert.“

Der Obmann des Klosterneuburger Weinbauvereins empfindet die Öffnung aber allgemein als sehr positiv: „Die Leute warten schon sehr darauf. Die Vorbereitungen laufen, und wenn wir alle zusammenhelfen – Wirte und Gäste –, dann wird das machbar sein.“

Manuel Hammer, Inhaber der Kritzendorfer Gastro-Institution „Gastwirtschaft zum Ockermüller“, hat andere Bedenken als die Kontrollen: „Bei uns wird es die große Herausforderung sein, alle drei Betriebe am gleichen Tag zu eröffnen. Das zu koordinieren und herzurichten wird nicht einfach.“

Auch die Zulieferer nennt Hammer einen nicht zu unterschätzenden Faktor, da sich diese auch wieder einarbeiten müssen, um das gewohnte Produktsortiment bieten und liefern zu können.

„Es wird auch darauf ankommen, wie die Gastronomie in den kommenden Jahren die Einbußen aus den Lockdowns wieder wettmachen kann. Kredite müssen schließlich auch zurückgezahlt werden, die man deshalb aufnehmen musste“, zeigt er sich ob der wirtschaftlichen Situation für die Gastronomie nachdenklich.

