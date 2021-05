„Und: Habt ihr schon Pläne für den 19. Mai?“ – Diese Frage steht, seit der Bekanntgabe der Wiedereröffnung der Gastronomie, bei vielen im Raum. Eine Hilfe bei dieser Entscheidung bietet nun die neue App „auf geht’s“, die vergangene Woche vom Verein Stadtmarketing und Tourismus Klosterneuburg vorgestellt wurde. Als besonders Zuckerl kann man jetzt mit einem Foto von seinem Lieblingswirt Gutscheine im Gesamtwert von 900 Euro gewinnen.

Etwa 100 Gastronomiebetriebe gibt es in Klosterneuburg und den dazugehörigen Katastralgemeinden. Vom Feinschmecker-Lokal über einen gemütlichen Heurigen bis hin zum Würstelstand ist alles dabei. Damit diese Vielfalt nun wieder mehr ins Bewusstsein der Klosterneuburger und Gäste von außerhalb gebracht wird, wurde vom Verein Stadtmarketing und Tourismus Klosterneuburg in den letzten Monaten eine App entwickelt.

Überblick über mehr als 100 Betriebe

„Sehnlichst haben wir auf diesen Zeitpunkt hingefiebert, und mit der ,auf geht’s’-App haben wir den perfekten Begleiter entwickelt, um bei der Vielzahl an Betrieben in Klosterneuburg nicht den Überblick zu verlieren“, betont Stadtrat und Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann bei der Vorstellung des neuen Technik-Tools in Sachen Klosterneuburger Gastro-Szene.

Die App ist kostenlos im Google Play und App Store herunterzuladen und bietet die Ausstecktermine der Heurigen, die Kontaktdaten der Gastronomie- und Imbissbetriebe und einen Überblick der Klosterneuburger Gastgeber. Mehr als 100 sind in der neuen App zusammengefasst.

Unterstützt wird das Aufsperren durch eine Social Media Kampagne des Stadtmarketings auf Facebook und Instagram. Unter #aufgehtsklosterneuburg sind alle zum Mitmachen eingeladen, und jeder kann seinen persönlichen Lieblingsgastronomen mittels Geschichte oder Video vor den Vorhang holen. Unter den kreativsten Posts dieses Hashtags werden Gastrogutscheine in der Höhe von 900 Euro verlost.

Mit der Werbung vor allem auf den Sozialen Medien sollen nicht nur die Klosterneuburger oder Gäste aus der Nähe wieder in die Lokale der Babenbergerstadt gelockt werden, sondern auch wieder Touristen nach Klosterneuburg. „Wir setzen dabei heuer auf Österreich und Bayern“, erklärt Stefan Gabritsch, seit einiger Zeit Geschäftsführer vom Stadtmarketing und Tourismus Klosterneuburg und selbst Klosterneuburger, die Strategie für den Tourismus in der heurigen Saison. Hier sollen die bekannten Vorzüge der Babenbergerstadt – Wein, Wandern und Kultur – wieder in den Fokus rücken und vielleicht auch so manchem Klosterneuburger wieder die Augen für die Schönheiten und – auch kulinarischen – Vorzüge seiner Stadt öffnen.