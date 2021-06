Werner Palfinger setzt sich mit der Radlobby für mehr Sicherheit ein. Radlobby, Radlobby

Im Frühjahr werden sie spätestens ausgewintert: die Zweiräder. Egal ob Fahrrad, E-Bike oder Motorrad – mit mehr Zweirädern auf Straßen und Radstrecken steigen auch die Unfallgefahr und das Konfliktpotenzial. Damit das Miteinander aller Verkehrsteilnehmer möglichst ohne Unfälle und Stresssituationen ablaufen kann, sind gegenseitige Rücksichtnahme und Vorsicht gefragt.

Für ein gutes Miteinander setzt sich die Radlobby Klosterneuburg ein. „Wir hören ganz oft die Bedenken, dass Radfahrer einerseits zu schnell und zu gefährlich für kombinierte Geh- und Radwege seien, und andererseits zu langsam und zu ungeschützt für den Auto-Mischverkehr“, berichtet Werner Palfinger, Gruppenverantwortlicher der Radlobby Klosterneuburg. Tatsächlich sind nur bei etwa sechs Prozent aller Radunfälle Fußgänger beteiligt. Dies geht aus einer Statistik der Österreichischen Radlobby hervor. „Bei solchen Unfällen kommt es nur sehr selten zu schweren Verletzungen. Die subjektive Wahrnehmung ist aber verständlich, weil es natürlich aufgrund der unterschiedlichen Geschwindigkeiten und der leider oft schmalen Wege viele Konflikte mit Fußgängern gibt“, erklärt Palfinger. Vor allem am beliebten Donauradweg kommt es immer wieder zu Konflikten.

Gefahren gerade bei Überlandstraßen

Thomas Wordie vom Roten Kreuz kennt das Verletzungspotenzial bei Zweirädern. NÖN, NÖN

Anders ist das Gefahrenpotenzial im Mischverkehr ungleich höher. Dabei steigt die Gefahr für Radfahrer enorm mit der Kfz-Geschwindigkeit. „Wirklich gefährlich wird es außerorts. Ab der Ortstafel Maria Gugging gilt Tempo 100, da fahr ich auch nicht mit dem Rad. Und an die Autofahrer: Bitte stellen Sie sich bei jedem Radfahrer, den Sie überholen, vor, es wäre Ihr Kind“, appelliert Palfinger. Für diese Strecke setzt sich die Radlobby Klosterneuburg gemeinsam mit der Verkehrswende Tulln-Klosterneuburg für die Errichtung eines Radweges ein.

Wenn es zu Unfällen mit Verletzungen kommt, sind sie meistens mit vor Ort: die Helfer des Roten Kreuzes Klosterneuburg. „Besonders bekannt sind die Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen. Hier haben geeignete Helme in den letzten Jahren gute Verbesserungen gebracht. Verletzungen im Bereich der Beine und Hände können durch geeignete Schutzausrüstung gemindert werden“, erklärt Thomas Wordie, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes. Neben Helmen kommt es – vor allem bei Motorradfahrern – auch auf die passende Schutzkleidung an: „Kurze Hosen auf dem Motorrad sind unserer Ansicht ungeeignet.“ Verbrennungen, Schürf- und Schnittwunden können durch die richtige Kleidungswahl vermieden werden.

Claudia Wagner Im Verkehr ist keiner „gleicher“

Auch das richtige Schuhwerk kann Verletzungen verhindern. „FlipFlops und Fahrrad beziehungsweise Motorrad vertragen sich nicht und können Unfälle auslösen, genauso wie Ablenkungen durch Handy oder Musik“, weist Wordie darauf hin, dass nicht nur die passende (Schutz-)Ausrüstung die schwere der Verletzungen vermindern kann. Auch das richtige Verhalten im Straßenverkehr hilft dabei, Unfälle zu vermeiden.

„Allgemein möchte ich anmerken, dass vor Jahren Alkohol ein viel größeres Problem war als heute bei Verkehrsunfällen mit zweirädrigen Fahrzeugen.“ Thomas Wordie, Rotes Kreuz Klosterneuburg

Aber auch wenn die Zahl der Zweirad-Nutzer in den letzten Jahren stetig zugenommen hat, haben die Unfallzahlen in und rund um Klosterneuburg kaum zugenommen. Zwar kommt es zum Beispiel am Exelberg – der wohl beliebtesten Motorrad-Strecke – immer wieder zu Unfällen, aber laut Wordie ist ein Anstieg der Unfälle, auch mit Fahrrädern, kaum wahrnehmbar. Und auch wenn sich die Zahl der Zweirad-Fahrer gesteigert hat, ist ein Verhalten gesunken, das vor allem das Rote Kreuz freut. „Allgemein möchte ich anmerken, dass vor Jahren Alkohol ein viel größeres Problem war als heute bei Verkehrsunfällen mit zweirädrigen Fahrzeugen“, lobt Wordie das gesteigerte Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer für dieses Gefahrenpotenzial.