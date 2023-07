Stadt will Unfallstelle in Kierling entschärfen

Der Übergang vom Maital zur Lenaugasse soll entschärft werden: Das hat der Gemeinderat auf Antrag der ÖVP beschlossen. Der erste Schritt dafür: ein Antrag an die zuständige Bezirksbehörde, Ziel ist die schnellstmögliche Verbesserung der Situation. Bei der Verkehrsverhandlung sollen, geht es nach der Gemeinde, Fahrradorganisationen eingebunden werden.

Die Radfahrüberfahrt an der B14 sorgte in der Vergangenheit für viele gefährliche Situationen. Zuletzt kam es an der Stelle zu einem Unfall, bei dem eine junge Mutter mit Kind verletzt wurde.