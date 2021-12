Klosterneuburgs Rathaus erstrahlte ganz in Orange

Die Stadtgemeinde steht klar hinter der Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“. Das hat der Gemeinderat im November beschlossen – auf Initiative von Frauenstadträtin Maria Theresia Eder (ÖVP), Gemeinderätin Katharina Danninger (ÖVP) und Gemeinderätin Susanne Eistert (FPÖ) haben alle Stadt- und Gemeinderätinnen parteiübergreifend eine Grundsatzerklärung zum Thema „Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ formuliert und unterschrieben.

„Leider konnte aufgrund des Lockdowns das von den Soroptimisten und Rotariern Klosterneuburg gestaltete hochkarätige Rahmenprogramm zu der weltweiten Kampagne ,We Orange the World’ nicht stattfinden“, bedauert Stadträtin Eder. Aber: „Umso erfreulicher ist es, dass als ein Ergebnis die Erleuchtung des Rathauses in der Farbe Orange, um auf das Thema aufmerksam zu machen, von der Stadt Klosterneuburg umgesetzt werden konnte.“

Die einstimmig angenommene Grundsatzerklärung hält ebenso fest, dass die Stadtgemeinde die Kampagne auch in Zukunft gemeinsam mit den karitativen Vereinen unterstützen wird.