Journalisten zu Gast beim ISTA

Kein Verständnis und kein Vertrauen: In Österreich ist das allgemeine Desinteresse an Wissenschaft sogar ausgeprägter als die Skepsis. Mithilfe von Medien können Missverständnisse ausgeräumt, Vertrauen aufgebaut und die Begeisterung für Forschung geweckt werden.

Damit Wissenschaftsjournalismus qualitativ hochwertig informieren kann, brauchen Journalistinnen und Journalisten jedoch Zugang zu Informationen und Ressourcen. Deshalb hat das ISTA ein neues „Journalist in Residence“-Programm in Leben gerufen. Im Zuge eines zwei- bis viermonatigen Gastaufenthalts bekommen talentierte Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten die Möglichkeit, sich intensiv mit den Forscherinnen und Forschern des Institutes auszutauschen.

Nach zahlreichen Bewerbungen aus aller Welt wurden zwei jungen Journalisten an den Campus in Maria Gugging eingeladen. Der preisgekrönte Journalist Jackson W. Ryan und der wissenschaftliche Illustrator Mark Belan arbeiten nun für mehrere Monate dort. Ryan ist auf Langformate spezialisiert und hofft Einblicke in Geschichten geben zu können, die nicht nur Wahrnehmung verändern und Ehrfurcht einflößen, sondern auch die wissenschaftliche Medienkompetenz verbessern. Er bringt bis Mitte Mai Leserinnen und Leser mit den Wissenschafterinnen und Wissenschaftern in Kontakt und vermittelt die Bedeutung sowie die Unsicherheit des

wissenschaftlichen Prozesses. Belan hingegen will die Öffentlichkeit mit bildlichen Darstellungen für Wissenschaft und Technologie begeistern. Inspiriert von seinen eigenen Lernerfahrungen hofft er, die Wertschätzung und das Verständnis für Wissenschaft und Forschung zu fördern. Dazu erforscht er bis Ende Juli, wie Geschichten bildlich erzählt werden können.

Während des Gastaufenthalts am ISTA konzentrieren sich die Journalistinnen und Journalisten des Programms auf Forschungsgruppen und schreiben neben ihrer Arbeit mehrere Artikel. Ryan und Belan halten außerdem Workshops und Präsentationen rund um Wissenschaftskommunikation, -journalismus und wissenschaftliche Bildung.

Damit sollen Wissenschafterinnen und Wissenschafter darin gefördert werden, ihre eigenen Geschichten in Zusammenarbeit mit den Medien zu erzählen.

