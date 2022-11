Workout in der Au: Irrwitziges Projekt in Klosterneuburg?

„Als Sportstadtrat begrüße ich jede sinnvolle Ergänzung zur Sportinfrastruktur und ich danke der zuständigen Stadträtin Verena Pöschl sowie den Mitgliedern des Stadtrates, dass dieses tolle Projekt im Aupark umgesetzt wird“, so VP-Stadtrat und Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann über die projektierte Workout-Anlage, die nach Mehrheitsbeschluss im kommenden Herbst eröffnet wird.

Kostenpunkt: 62.000 Euro. Das ist nicht jedem Stadtrat recht. Josef Pitschko (FPÖ) wundert sich: „Für diese Workout-Anlage wird eine 204 Quadratmeter große Betonplatte um 46.000 Euro errichtet. Und die Grünen stimmten dafür!“

FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko war von Anfang an gegen das Projekt: „Da wenden sich einige Freiluftsportler an den ÖVP-Sportstadtrat Kaufmann und präsentieren ihm die Idee. Daraufhin empfahl Stadtrat Kaufmann den Antragstellern, mit Crowdfunding die erforderlichen Finanzmittel aufzubringen. Danach könnte man über eine Subvention der Gemeinde reden“, berichtet Pitschko das Zustandekommen der Workout-Anlage aus seiner Sicht.

Der gesammelte Betrag wäre nicht erwähnenswert gewesen und hätte lediglich einen winzigen Bruchteil der zu erwartenden Kosten gedeckt. Pitschko: „Für mich schien damit das Projekt erledigt.“

„Gerade in Klosterneuburg wird von den Speckgürtelgrünen ständig die Bodenversiegelung angeprangert.“ Josef Pitschko Freiheitlicher Stadtrat

Im Juni 2022 beschloss der Stadtrat dennoch die Errichtung „Ohne die Gesamtkosten zu kennen“, wie Pitschko bemerkt, „und erst jetzt erfahren die Mandatare sukzessive die Ausgestaltung und die Kosten dieses irrwitzigen Projekts.“

Der freiheitliche Stadtrat kritisierte die Errichtung der 46.000 Euro teuren Betonplatte für die Aufstellung der Geräte: „Gerade in Klosterneuburg wird von den Speckgürtelgrünen ständig die Bodenversiegelung angeprangert. Das hinderte die grünen Stadträte aber nicht an der Zustimmung zur Betonplatte. Erfahrungsgemäß bekommen die einfältigen Speckgürtelgrünen aber ohnehin nicht mit, welchen ökologischen Fehlentwicklungen die grünen Mandatare im Stadtrat und im Gemeinderat zustimmen.“

Und Pitschko wirft noch einige Fragen auf: Was kosten die Geräte? Wer wartet die Geräte um welchen Preis? Wer betreut die Anlage und reinigt sie bei Verschmutzung oder Schneefall? Wer haftet für die Sicherheit?

Der Fraktionschef der Grünen Sepp Wimmer kommt auf seinen Mountainbike-Touren immer wieder in Gablitz vorbei. Dort gibt es eine gut besuchten Workout-Anlage: „Ich habe mir immer schon gedacht, das wäre etwas für Klosterneuburg. So etwas gibt es ja schon überall in Österreich.“ Wimmer ist sehr froh, dass Stadtrat Kaufmann nun so etwas in Klosterneuburg realisiert hat: „Es ist ja nicht nur gut Kinder zur Bewegung zu animieren, auch für Erwachsene – fürs zwischendurch Auslüften – ist es super.“

Der Standort im Aupark sei ideal. Und zum Vorwurf des Kollegen von der FPÖ Pitschko: „Offensichtlich dürfen in seiner Vorstellung Grüne keinen Millimeter mehr an Bodenversiegelung verursachen. Das heißt, Grüne dürfen kein Haus mehr bauen, auch in keine neu errichtete Wohnanlage einziehen.“ Am besten die Grünen suchten sich im Wald ein Feldlager. Wimmer: „Bei allem Verständnis für den FPÖ-Frust über die ständigen Wahlniederlagen, aber das ist nur absurd. Das scheinen auch die ehemaligen FPÖ-Wählerinnen und Wähler so zu sehen.“

Da sich der Angriff hauptsächlich gegen die Grünen richtet, will sich Stadtrat Kaufmann lieber jeden weiteren Kommentar ersparen.

Die Gesamtkosten des Calisthenics-Park betragen rund 62.000 Euro und wurden in der letzten Stadtratsitzung mit Mehrheit bewilligt.

