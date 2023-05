Einbrüche auf Freigang: 54-Jähriger wieder in Haft

Ein 54-Jähriger soll während Freigängen Einbrüche in zwei Gewerbeobjekte in Klosterneuburg begangen haben. Im Zuge der Ermittlungen nach den Taten am 18. und 24. Februar wurde der Mann als Verdächtiger ausgeforscht. Er war geständig, berichtete die niederösterreichische Polizei am Freitag in einer Aussendung. Der lockere Strafvollzug sei umgehend beendet worden, der Mann befinde sich in Haft. Der 54-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

