Die Plagegeister fallen wieder in Klosterneuburg ein!

Kaum haben sich die ersten Sonnenstrahlen auf unsere schöne Stadt gelegt, kaum freut man sich über die ersten warmen Abende auf der Terrasse, sind sie da! Klosterneuburg stöhnt über Gelsen, nicht nur seit heute – ewig schon! Aber so blitzartig, wie die Blutsauger heuer über uns hergefallen sind, war das selten der Fall. Warum ist das so, und wie kann man sich dagegen wehren?

Ökologe Bernhard Seidel befasst sich schon seit mehreren Jahrzehnten mit der Erforschung und Entwicklung der Stechmücken, wovon es in Österreich an die 40 verschiedene Gattungen gibt. In Klosterneuburg ist es vor allem die Überschwemmungsgelse, die uns die Sommerabende vermiest. Sie kommt mit dem Hochwasser und vor ein paar Tagen hat es davon ja wieder genug gegeben. Landesweite Regenfälle und leichte Überschwemmungen ohne Frost – das sind die Bedingungen, bei denen sich Stechmücken extrem gut vermehren. „Wenn sie uns jetzt schon unangenehm auffallen, dann kann es im Herbst extrem werden. Da könnte dann nur ein trockener Sommer Abhilfe schaffen“, weiß Seidel.

Man muss sich das so vorstellen: 95 Prozent der Gelsen kommen nie zu einer Eierablage. Aber die restlichen fünf Prozent reichen aus, um den Bestand zu halten. Bernhard Seidel, Ökologe

„Die gesamte Kraft legen diese Lebewesen in die eigene Population“, erklärt der Ökologe das massenhafte Auftreten der Gelsen. „Man muss sich das so vorstellen: 95 Prozent der Gelsen kommen nie zu einer Eierablage. Aber die restlichen fünf Prozent reichen aus, um den Bestand zu halten.“

Was ist nun das Gefährliche an den ungeliebten Blutsaugern? „Gar nichts, die sind nur lästig“, versichert Seidel, „gefährlich könnten sie nur dann werden, wenn sie Krankheiten übertragen. Das können sie aber auch. Wenn ein Weibchen ein Virus in sich trägt, kann es das Virus weitergeben. Ein Weibchen hat Milliarden an Nachkommen.“

Aber im Grunde gäbe es keine gefährlichen Gelsen. Es sei viel mehr der Mensch, der sich im Lebensraum der Gelsen bewegt und sich ansiedelt. Gelsen-Problem ist vom Menschen gemachtSo ist es auch mit der Verbreitung der Tigermücke in Österreich. Sie ist lästiger, weil sie auch tagaktiv ist und nicht nur in der Dämmerung über uns hereinfällt. Die Mücke aus Ostasien ist überlebensfähiger und den heimischen Gelsen überlegen. Durch den regen Handel käme sie zu uns und ist schneller da, wenn es warm wird.

Mit dem Klima hätte das – laut Seidel – wenig bis gar nichts zu tun. Die Menschen selbst würden die Nischen bieten, die sich die Stechmücken aussuchen. Seidel: „Viele Faktoren begünstigen die Population der Stechmücken. Beispielsweise sollten Hochwasserschutzanlagen in Zukunft so gebaut werden, dass Wasseransammlungen vermieden werden.“

Stattdessen wird in manchen Gegenden – nicht in Klosterneuburg – Gift mit dem Hubschrauber ausgebracht, wovon der Ökologe Seidel rein gar nichts hält: „Ich kann damit 90 Prozent der Stechmücken töten, aber die restlichen zehn Prozent reichen aus, damit sich die Gelsen weiter vermehren.“

Was also ist zu tun? „Die Stechmücke stellt eine der höchsten Stufe der Evolution dar. Man sollte Einhalt gebieten und endlich auf die Leute hören, die sich auskennen. Eine Verbesserung der Umwelt kann nur durch die Natur geschehen. Deshalb ist es notwendig, zu überlegen, wie wir klug weitermachen“, schließt der Ökologe Bernhard Seidel.

