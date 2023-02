Nur ein Drittel der Klosterneuburger Gemeinderäte sind Frauen

Die Hälfte der Bevölkerung wird im Landtag von einem Viertel der Mandatare vertreten. Das neue NÖ-Parlament macht mit der Frauenquote (Negativ-)Schlagzeilen. Besonders in der Kritik: die ÖVP, die von 23 Abgeordneten-Posten lediglich zwei mit Frauen besetzt. Und wie sieht die Quote in der Stadt aus? Mit einem Drittel zwar besser als im Landtag. Trotzdem: Es könnte auch noch besser sein.

„Die Frauen im Klosterneuburger Gemeinderat sind mit einem Drittel gut vertreten, Luft nach oben gibt es aber immer noch“, meint Frauenstadträtin Maria Theresia Eder (ÖVP). Die Zahlen dazu: Von gesamt 41 Mandataren sind 14 Frauen, im Stadtrat sind es drei von 14.

Eder ist eine davon: „Es ist heute selbstverständlich geworden, dass Frauen politisch tätig sind. Besonders wichtig ist es mir aber mehr Frauen in wichtige Gemeindefunktionen zu bringen.“ Der Anteil ist über die Jahre stetig gestiegen (siehe Infobox). Und dennoch: Manche Parteien hinken nach. Eder: „Es gibt große parteispezifische Unterschiede von 0 bis 50 Prozent Frauenanteil.“

SPÖ und NEOS bedauern, keine Mandatarin zu haben

Die Schlusslichter in Sachen Frauenbeteiligung, das sind SPÖ und NEOS. Im Gemeinderat sind beide reine Männerklubs. SPÖ-Fraktionschef Karl Schmid-Wilches bedauert das: „Die SPÖ tritt traditionell für mehr Frauenanteil in der Politik und im Berufsleben ein. Wir hätten gern mehr Anteil an weiblichen SPÖ-Mandataren im Gemeinderat. Leider hat der Parteivorstand bei der Wahl 2020 entschieden, unsere Kandidatin Diana Wieshaider auf Platz fünf zu setzen. Das ging sich leider nicht mehr aus.“

Auch der NEOS-Fraktionschef Clemens Ableidinger muss im Gemeinderat ohne weibliche Unterstützung auskommen: „Da gibt es sicherlich nichts zu beschönigen. Dass wir keine Gemeinderätin haben, schmerzt mich sehr und zeigt, dass wir in der Vergangenheit nicht genügend getan haben.“

Seit 2019 wachse die Zahl der Aktivistinnen in der Ortsgruppe jedoch, weil „wir gezielt auf Frauen in unserem Umfeld zugehen“, sieht Ableidinger die Zukunft rosiger und nimmt sich vor: „Ein deutlich höherer Frauenanteil und das vor allem auf wählbarer Stelle ist mein persönliches Ziel für die Liste der nächsten Gemeinderatswahl.“ Allerdings sei gerade für Frauen ein Engagement oft schwer vereinbar mit Familie und Beruf. Ableidinger: „Daher setzen wir auch in der Gemeinde gezielt Schritte, damit dies in Zukunft besser möglich ist.“

Frauen und die Kinderfrage

Gezielte Schritte hält auch Stadträtin Eder für notwendig: „Die Themen, die auf Gemeindeebene vorrangig Frauen betreffen, sind Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Frauengesundheit. Dazu gilt es einerseits vor Ort hochwertige Arbeitsplätze für Frauen zu schaffen. Andererseits ist es aber ganz wichtig, ausreichend Kleinkindbetreuungsplätzen im Gemeindegebiet zu schaffen.“

Eder ist sich sicher: Am Interesse hapert’s nicht. „Politik ist unglaublich spannend und vor allem kommunalpolitisch kann man viel bewegen, da immer der direkte Kontakt zu den Menschen gegeben ist und damit das direkte Feedback“, ist die Stadträtin überzeugt, „motiviert sind sehr viele Frauen, mir war es immer wichtig, diesen Frauen eine gemeinsame Plattform zu geben, ein großer Förderer dahingehend war auch immer der VP-Stadtparteiobmann und Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager.“ In der Orts-ÖVP habe sich der Frauenanteil in Eders Zeit verdoppelt.

Braucht es eine verpflichtende Frauenquote, um die 50 Prozent zu erreichen? Eder: „Bei Wahlen gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten der Listenerstellung, meiner Meinung nach ist ein Reißverschlusssystem, wie es die ÖVP im Bund beschlossen hat, eine durchaus akzeptable Möglichkeit.“ Und trotzdem: Im Landtag ist der Anteil an ÖVP-Frauen sehr gering. Warum ist das so? „Hier haben die Wählerinnen und Wähler entschieden, es hätte auch genügend kompetente Kandidatinnen an wählbarer Stelle gegeben“, so Eder.

Die marode Frauenquote

