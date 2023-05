Debatte um die Mietpreisbremse in Klosterneuburg

Die Richtwerte steigen und steigen und mit ihnen die Mieten: „Im letzten Jahr um knapp sechs Prozent, 2023 werden sie um weitere acht Prozent ansteigen“, rechnet der freie Gemeinderat Andreas Mohl, vormals SPÖ, vor und fordert mit einem Dringlichkeitsantrag eine Deckelung der Mietzinserhöhungen in den Gemeindewohnungen.

„Seit mehr als einem Jahr gibt es Überlegungen und Versuche, die Teuerungen in den verschiedenen Bereichen abzufedern. In den Gemeindewohnungen leben Menschen, die sich auf dem privaten Wohnungsmarkt kaum mit Wohnraum versorgen könn(t)en und die aufgrund ihrer Einkommenssituation von der Teuerung besonders stark betroffen sind“, führt Mohl seinen Appell vor dem Stadtparlament aus, „die ohnehin schon gestiegenen Energiekosten kommen als zusätzliche Belastung dazu.“ Die Deckelung der Mieterhöhungen sei daher eine zweckmäßige und unbürokratische Maßnahme, „die geeignet ist, den Betroffenen Amtswege zu ersparen“, hofft Mohl auf Zustimmung.

Antrag kommt in den Ausschuss

Die bekommt der Dringlichkeitsantrag aber nicht, stattdessen wird er in die Ausschüsse für Immobilien und Soziales verwiesen – wie von Stadtrat Sepp Wimmer (Grüne) vorgeschlagen. Er argumentiert: „Ich sehe in diesem Antrag nicht die Sorgen der Bevölkerung, sondern nur die Sorgen der Bevölkerung in der Gemeindewohnung. Wir haben hier in Klosterneuburg über 10.000 Haushalte, wo in mindestens 5.000, 6.000 Haushalten die Menschen auch in Mieten wohnen: Privatmieten, Genossenschaftsmieten, Mieten anderer Art. Diese Mieter leiden genauso unter den explodierenden Preisen.“

Die ursprüngliche Forderung berücksichtige aber nicht alle, die Hilfe benötigen, so Wimmer: „Dieser Antrag ist unausgegoren und unsozial. Ein Gießkannen-Antrag“, kritisiert Wimmer und fragt, „ob alle Menschen, die in Gemeindewohnungen wohnen wirklich so bedürftig sind und so ein geringes Einkommen haben?“

Hohe Limits: „Geht weit in den Mittelstand hinein“

Die Einkommenslimits für Gemeindewohnungen sind in Klosterneuburg vergleichsweise hoch. Um eine von der Stadt geförderte Wohnung zu beanspruchen, darf das monatliche Nettoeinkommen einer Einzelperson 2.112,25 Euro nicht überschreiten, bei einer vierköpfigen Familie ist die Grenze bei 3.801,45 Euro. „Das geht weit in den Mittelstand hinein“, meint Vizebürgermeister und Immobilienstadtrat Roland Honeder (ÖVP), der erklärt: „Wir haben die Situation an die Klosterneuburger Einkommensverhältnisse angepasst.“

Insgesamt hat Klosterneuburg 200 Gemeinde- und Sozialwohnungen. „Das hat ganz klar das strategische Ziel, dass Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger hier wohnen bleiben können. Das ist eine ganz wichtige Leistung der Stadtgemeinde.“ Derzeit frei ist etwa eine Wohnung in der Kierlinger Straße: 37 Quadratmeter um brutto 391,84 Euro kalt.

Die Stadt fördert den Mietzins. Und das kostet, rechnet Honeder vor: „Wir haben alte Zinshäuser, wir haben wirklich sehr hohe Erhaltungsaufwendungen. 2022 haben wir ein Minus von 124.000 Euro erwirtschaftet, nur damit, dass wir unsere eigenen Wohnungen erhalten und weiter für sozialen Wohnraum zur Verfügung stellen.“ Das Ziel müsse es sein, ausgeglichen zu sein. Honeder: „Wir müssen mindestens auf die schwarze Null kommen, um die Wohnungen zu erhalten.“

Sieben Personen haben derzeit Zahlungsrückstand

Eine Mietpreisbremse hält der zuständige Stadtrat deshalb für nicht sinnvoll: „Ich bin gegen eine Gießkannenförderung, weil wenn man hier einfach drüberfahrt über dieses Thema, dann wird man die langfristige Sicherstellung dieser Infrastruktur in Gefahr bringen. Wir haben 200 Gemeindewohnungen, derzeit haben sieben Personen einen Zahlungsrückstand, das heißt wir reden von 3,5 Prozent, die betroffen sind. Und da bin ich der Meinung, man muss auf individuelle Lösungen setzen.“ Und: Er will bestehende Förderungen, den Sozialfonds der Stadt, aber auch Hilfestellungen auf Landes- und Bundesebene besser kommunizieren. Honeder: „Es nützt uns nichts, wenn wir unsere soziale Infrastruktur für bedürftige Leute von morgen gefährden, indem wir heute eine populistische Entscheidung treffen.“

Die Entscheidung wird schließlich nach langer Diskussion vertagt und einstimmig in die Ausschüsse verwiesen.

