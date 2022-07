Dringlich: SPÖ will mehr Öffentliche WCs für Klosterneuburg

Werbung

Es ist still geworden um das stille Örtchen in der Stadt. Was nach der Schließung des Passagen-WCs immer wieder diskutiert wurde, stand in den vergangenen Jahren und Monaten kaum zur Debatte. Bis jetzt: Im Gemeinderat fordert die SPÖ dringlich öffentliche Klos für Klosterneuburg.

Die Begründung: Der Anteil an Senioren sei besonders hoch, „ihren Bedürfnissen muss die Stadtgemeinde in jeder Hinsicht gerecht werden. Insbesondere stellt das Fehlen von leicht öffentlich zugänglichen WC-Anlagen auf öffentlichen Plätzen ein Manko in der städtischen Infrastruktur Klosterneuburgs dar“, appelliert Stadtrat Karl Schmid-Wilches in einem Dringlichkeitsantrag.

„Am Rathausplatz muss immer wieder auf die Sanitäreinrichtungen in der Babenbergerhalle ausgewichen werden.“

Und: „Ebenso ist die Gruppe der jüngsten Bewohnerinnen und Bewohner von unzureichenden Sanitärstationen auf Kinderspielplätzen und Freizeitarealen betroffen.“ Die Gemeinde solle, so der Wunsch der SPÖ, sich zu einer optimalen hygienischen Versorgung seiner Bevölkerung bekennen und die Verfügbarkeit von WC-Anlagen und Sanitäreinrichtungen auf öffentlichen Plätzen prüfen – und nach Erstellen einer Prioritätenliste schließlich umsetzen.

Bereits jetzt befindet sich ein öffentliches Klo in der Babenbergerhalle – allerdings nur zu deren Öffnungszeiten. Für Schmid-Wilches ist das nicht genug: „Durch die Vorbereitungsarbeiten am Stadtplatz ist die Vorinstallation für eine WC-Anlage errichtet und könnte umgehend benutzt werden. Am Rathausplatz muss immer wieder auf die Sanitäreinrichtungen in der Babenbergerhalle ausgewichen werden, obwohl es vor Jahrzehnten noch eine WC-Anlage in der sogenannten Passage gab. Diese ehemalige WC-Anlage sollte in Folge vermehrter Veranstaltungen am Rathausplatz wieder revitalisiert werden.“

Unhygienische Zustände?

Der SPÖ-Antrag sieht den Ausschuss für Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung in der Pflicht. Dessen Vorsitzender Stadtrat Sepp Wimmer (Grüne) möchte die Forderung erst konkretisieren, besonders die von der SPÖ beschriebene „Gefahr von Krankheitsübertragung und -erregung durch unhygienischen Verhältnisse“.

Wimmer: „Wo sind diese unhygienischen Zustände? Ich mach das gerne in meinem Ausschuss, aber wenn ich nicht weiß, wo die Probleme sind, kann ich das nicht.“ Auf die Antwort muss Wimmer noch warten, der Antragssteller selbst war bei der Gemeinderatssitzung nämlich nicht anwesend.

Daher Wimmers Gegenvorschlag: Im Ausschuss für Gesundheit – hier ist SPÖ-Stadtrat Schmid-Wilches Vorsitzender – wird die Forderung im Detail ausgearbeitet „und dann gehen wir dieses Problem im Ausschuss für Abfallwirtschaft an.“ Dieser Gegenantrag wurde – ohne Diskussion – einstimmig angenommen.

