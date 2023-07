Eigene Straße für Gottfried Schuh

In über 24 Amtsjahren prägte Bürgermeister Gottfried Schuh Klosterneuburg maßgeblich. Nach der Pensionierung von Bürgermeister Karl Resperger wurde Gottfried Schuh von der ÖVP einstimmig als Kandidat für die Bürgermeisternachfolge nominiert und schließlich bei der Gemeinderatswahl im März 1985 auch gewählt. Er wurde dann bei den Gemeinderatswahlen 1990, 1995, 2000 und 2005 wieder zum Bürgermeister gewählt. Am 31. Oktober 2009 legte er sein Amt als Bürgermeister der Stadt Klosterneuburg zurück. Er ist damit der längst amtierende Bürgermeister in der Geschichte Klosterneuburgs. Am 30. August 2022 verstarb Gottfried Schuh. In einem Dringlichkeitsantrag wurde in der letzten Gemeinderatssitzung darüber abgestimmt, ob eine öffentliche Verkehrsfläche nach Gottfried Schuh benannt werden soll.

Am 30. August 2023 jährt sich der Todestag von Gottfried Schuh. Zu seinem Andenken soll nun eine öffentliche Verkehrsfläche als „Dr. Gottfried Schuh-Weg“ bezeichnet werden. Hierfür ist der Weg auf den Buchberg zwischen dem Ende der Raphael Donner-Gasse und der sogenannten „Kerblwiese“ vorgeschlagen.

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager: „Wir pflegen in Klosterneuburg die Tradition, dass wir Straßenzüge nach verdienten Bürgermeistern und höheren Politikern dieser Stadt benennen. Gottfried Schuh selbst hat immer gesagt, dass er nicht will, dass ein Gasserl nach ihm benannt wird. Ich habe diese Vorgangsweise aber auch mit der Witwe abgesprochen und wir haben hier eine Straße beziehungsweise einen Weg – entlang zwischen Siedlung und Naturraum – gefunden, der einerseits seinem Wirken entspricht und auch zu seinen Lieblingsspazierstrecken zählte. Das wäre ein sehr würdiger Platz, um hier dieser Benennung und dieser Tradition nachzukommen.“

Formalfehler bei Antragstellung

Beim Grünen Fraktionschef Sepp Wimmer findet der Vorschlag Zustimmung: „Als Koalitionspartner haben wir damals mit Schuh fünf Jahre gut zusammengearbeitet und kein einziges Mal gestritten. Er war ein Politiker mit Handschlagqualität.“

Stadtrat Stefan Hehberger (PUK) weist auf einen Formalfehler hin, denn der Antrag hätte in einem Ausschuss behandelt werden müssen: „Straßenbenennungen gehören in die Zuständigkeit des Kulturausschusses.“ Darauf der FPÖ-Fraktionschef Josef Pitschko: „Wenn erkennbar ist, dass es keine einzige Gegenstimme geben wird, ist es eigentlich entbehrlich, den Ausschuss damit zu befassen.“

Für die Plattform Unser Klosterneuburg (PUK) Grund genug, sich ihrer Stimme zu enthalten. Mit der Mehrheit der anderen Fraktionen wurde jedoch der Dringlichkeitsantrag angenommen.