Seit dem Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 ist es für die Freiwilligen Feuerwehren nicht mehr erlaubt, Feuerwehrfeste abzuhalten. Durch diese Einschränkung entfällt eine wichtige Einnahmen- und Finanzierungsquelle, mit der bisher Ausrüstungsgegenstände angeschafft wurden. Als Kompensation für die entgangenen Einnahmen hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung beschlossen, die sieben Klosterneuburger Feuerwehren mit insgesamt 35.000 Euro zu unterstützen.

Das zu beschließen – darüber herrschte im Gemeinderat Einstimmigkeit. Nur ein Absatz sorgte bei FPÖ Stadtrat Josef Pitschko für Verwunderung. Im Antrag steht: „Sollte es entgegen den derzeitigen Prognosen doch möglich sein, Feuerwehrfeste abzuhalten, müssten jene Freiwilligen Feuerwehren, denen diese finanzielle Unterstützung bereits ausbezahlt wurde, diese wieder an die Stadtgemeinde zurückzahlen, wenn der Ertrag aus dem Feuerwehrfest zumindest 80 Prozent des langjährigen Durchschnittes des jeweiligen Feuerwehrfestes entspricht.“

„Die Krux des Antrags liegt ja im Schlusssatz. Wer weiß das? In Niederösterreich hat man ja keine Kontrollmöglichkeit bei den Feuerwehrfinanzen. Ich stelle daher den Antrag, diesen Satz zu streichen“, so Pitschkos Wortmeldung, die jedoch nicht fruchtete. Pitschkos Antrag wurde nicht angenommen, der ursprüngliche Antrag aber einstimmig.

Die Feuerwehren Klosterneuburg, Kierling, Maria Gugging, Kritzendorf, Höflein, Weidling und Weidlingbach erhalten nun jeweils 5.000 Euro aus dem Steuersäckl.

Die Auszahlung des Gesamtbetrages erfolgt an das Abschnittsfeuerwehrkommando Klosterneuburg, das die Weiterverteilung an die einzelnen Freiwilligen Feuerwehren in Klosterneuburg veranlassen wird.