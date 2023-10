ISTA: Stadt Klosterneuburg gibt grünes Licht für den Ausbau

Die 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Land sichert die Finanzierung des ISTA, das neueste Abkommen läuft bis ins Jahr 2036. Das Ziel: Wachstum bis 150 Forschungsgruppen. Und um das zu gewährleisten, hat die Stadtgemeinde Flächen für den Ausbau freigegeben.

„Da ein Teil des Baulandes als Aufschließungszone BS-Universitäre Einrichtung und Campus-A11 im Flächenwidmungsplan festgelegt und derzeit kein Bebauungsplan für diesen Bereich verordnet ist, wird für die Planung und Umsetzung der nächsten Ausbaustufe die Freigabe der Aufschließungszone und eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich“, ist im Antrag an den Gemeinderat zu lesen. Der hat Ende September zugestimmt.

ISTA Plattform mit Pavillons

Zuvor – nämlich im Herbst 2022 – war der Entwurf zur Einsichtnahme aufgelegt, nach einer Vor-Ort-Begehung mit dem Umweltanwalt wurde der Entwurf adaptiert und ein Wettbewerb durchgeführt. „Das Siegerprojekt sieht für die nördliche Erweiterung des bestehenden Campus die Entwicklung eines modernen, urbanen Zentrums des ISTA Campus, das sich strukturell an dem ,museum gugging' orientiert, vor“, heißt es seitens der Knollconsult-Umweltplanung, die von der Stadtgemeinde beauftragt wurde. Weiters geplant: eine erweiterbare „ISTA Plattform“, die durch künstliche Terrassierung entstehen und für öffentliche Nutzungen dienen soll, mit „pavillonartigen Baukörpern“ sowie einer Treppenanlage. Vorgesehen ist, „dass wesentliche Blickachsen zum historischen Bestandsgebäude des ,museum gugging' erhalten bleiben.“

Der Gemeinderat hat das Projekt freigeben. Das ISTA wächst weiter: „Wir begrüßen die Flächenwidmung durch die Stadtgemeinde“, dankt ISTA-Managing Director Georg Schneider, „die Wissenschaft an unserem Institut profitiert von der Vielfalt der beforschten Themen und wir planen eine noch größere Bandbreite an Forschungsbereichen abzudecken.“ Aktuell wachsen zum Beispiel die Bereiche Chemie, Astrophysik und Klimawissenschaften. Schneider: „Unser Ziel ist es, dass wir von aktuell 78 Forschungsgruppen bis zum Jahr 2036 auf rund 150 Gruppen wachsen. Dafür wird es langfristig auch weitere Gebäude brauchen, für deren Bau mit der Widmung ein erster rechtlicher Schritt gesetzt wurde. Für weitere Schritte ist im Frühjahr kommenden Jahres eine Bürgerinformationsveranstaltung geplant.“

Schwerpunkt auf Wissensvermittlung

ISTA-Präsident Martin Hetzer schildert: „Im Juni konnten wir das Moonstone-Gebäude eröffnen. Dieser Meilenstein hat das Ende der zweiten von drei Ausbaustufen am Weg zur doppelten Institutsgröße bis 2036 markiert.“ Im dem nach dem Mineral Mondstein benannten Gebäude gibt es neben Laboren für die Spitzenforschung auch das Moonstone Seminar Center für wissenschaftliche Konferenzen. „Für eine Weile ist darin auch die Wissenschaftsvermittlung mit dem VISTA Science Experience Lab daheim, bis das neue VISTA Science Experience Center in der Mitte des Campus in der Nähe des Teichs im Jahr 2025 eröffnen wird. Für dieses spannende neue Gebäude wird jetzt am 20. Oktober der symbolische erste Spatenstich gesetzt. Darauf konzentrieren sich gerade unsere baulichen Bemühungen“, so Hetzer.