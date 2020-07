Seit 2010 gibt es das Instrument des Speakers-Corner im Klosterneuburger Gemeinderat. Bürger konnten sich vor jeder Gemeinderatssitzung in einer entsprechenden Frist anmelden und vor allen Mandataren – zeitlich beschränkt – über ein selbst gewähltes Thema referieren. Dieses Konzept war bei seiner Beschlussfindung auf ein Jahr beschränkt. Danach sollte man diese neue Einführung evaluieren.

Obwohl sich zwei Bürger für einen Beitrag angemeldet hatten, kam es bei der Gemeinderatssitzung am Freitag, 3. Juli anders. Denn jetzt – so wurde argumentiert – müsse man den Speakers-Corner evaluieren und dessen Sinnhaftigkeit hinterfragen. Die beiden Redner wurden ausgeladen. Dies hatte aber zwei Dringlichkeitsanträge und eine mehr als einstündige Debatte bei der letzten Gemeinderatssitzung zur Folge.

„Wir sind die Vertreter des Volkes. Es gibt kein Bürgeranliegen, das nicht auch von uns aufgegriffen und eingebracht werden könnte.“Stefan Schmuckenschlager, Bürgermeister

Der erste Antrag, eingebracht von den NEOS, beinhaltete einen Vorschlag für eine Übergangslösung, bis ein neues Konzept von den NEOS bis Ende September erarbeitet würde. Diese Übergangslösung sieht vor, dass der Initiator eines Speaker Corner eingeladen wird, sein Anliegen im dafür zuständigen Ausschuss zu präsentieren. Dann muss er den Sitzungssaal verlassen, und es wird unter den Ausschussmitgliedern beraten, ob es zu einer Weiterbehandlung im Gemeinderat kommt.

Der zweite Antrag, eingebracht von den Grünen und der PUK, beharrt auf das alte System, will es nur modifizieren.

„Dass das bestehende Modell ausgelaufen ist, schmerzt mich persönlich sehr“, versichert NEOS-Stadtrat Clemens Ableidinger in seiner Wortmeldung. Er sei sich aber nicht sicher, ob eine schnelle Verlängerung des Systems, angesichts der Tatsache, dass es eine Reform schon bis Ende September geben soll, zielführend ist.

Zehn Jahre lang problemlos gelaufen

Stadtrat Sepp Wimmer von den Klosterneuburger GRÜNEN findet da schon kritische Worte. „Zuerst einmal frag ich mich, wieso das zehn Jahr lang problemlos gelaufen ist und von der Bevölkerung auch genutzt wurde, und jetzt hat das plötzlich keine Gültigkeit mehr.“ Es hätte 2011 eine Evaluierung erfolgen müssen. „Die hat es nicht gegeben, weil meiner Meinung nach das Projekt Speakers Corner sehr erfolgreich gelaufen ist“, so Wimmer weiter.

Und zum Antrag mit der Übergangslösung von den NEOS: „Dem können wir sicher nicht zustimmen.“ Wenn der Ausschuss entscheidet, ob es zu einer Bürgerbeteiligung kommen kann, sieht Wimmer das als Hürde. Wimmer: „Dem Bürger ist damit jegliche Handhabe, das im Gemeinderat zu sagen, was ihm ein Anliegen ist, genommen.“

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager erklärt, warum es jetzt erst zu einer Evaluierung käme, so: „Weil wir ja im Programm der Partnerschaft mit den NEOS die Evaluierung des Speakers-Corner festgeschrieben haben. Wenn die Beschlüsse abgelaufen sind, dann sind sie auch abgelaufen.“

Danach zählt Schmuckenschlager Bürgerbeteiligungsthemen, die ihm in Erinnerung sind, auf: Stofftier-Verteilaktionen, nicht öffentlich zu diskutierende Baurechtssachen oder gezielte politische Aktionen. „Ich kann mich gar nicht an alle Beiträge erinnern, weil sie anscheinend nicht wichtig genug waren.“ Er wolle das gar nicht lächerlich machen, aber glaube, „wir sollten auch den Mut haben zu sagen: Leute, entwickeln wir es doch richtig.“

Zur Gemeinderatssitzung hätte man zwei Redner gehabt, die ihr Thema schon einmal postuliert hätten. Würden es zu einer Diskussion kommen, hätte der Redner die Rolle eines Mandatars. Das könne Schmuckenschlager nicht zulassen. „Wir sind die Vertreter des Volkes. Es gibt kein Bürgeranliegen, dass nicht auch von uns aufgegriffen und eingebracht werden könnte. Haben wir den Mut zu sagen: So wie es bisher war, ist es nicht optimal, machen wir etwas Besseres daraus.“

Stadtrat Johannes Kehrer von der PUK fragt sich, wie es dazu kommen konnte, dass jetzt ein Entschluss über etwas zu treffen ist, das neun Jahre ohne Entschluss gelaufen ist. Und zu der Wortmeldung Schmuckenschlagers: „Das, was der Bürgermeister jetzt gesagt hat, macht mich schon nachdenklich. Die Redner wollen vor dem ganzen Gremium sagen, was sie für Wünschen und Anliegen haben. Wenn einem dann die Anliegen nicht gefallen, das Instrument zu verteufeln, ist, so glaube ich, nicht der richtige Ansatz.“

Die Menschen wollten vor dem ganzen Gremium reden und sagen, was ihr Anliegen ist. Und Kehrer weiter: „Ich habe als Vorsitzender des Verkehrsausschusses enorm viele Anliegen, die an uns herangebracht werden.“ Er bearbeite diese Anliegen auch. Aber das mit dem Speakers Corner zu vergleichen, sei nicht möglich.

„Wenn man Ihnen, Herr Bürgermeister, bei der Verteidigungsrede dieses NEOS-Antrags, so zugehört hat, hat man das Gefühl, dass dieser NEOS-Antrag ein Auftrag von Ihnen war“, so Stadtrat Pitschko von der FPÖ gewohnt scharfzüngig.

Eigentlich sollte der Antragssteller seinen Antrag selbst begründen. Und Pitschko zur Sache: „Zehn Jahre lang hat man die Leute reden lassen, und jetzt ist der Beschluss ausgelaufen? Ich verstehe, Herr Bürgermeister, Ihre Interventionen, Selbstdarsteller und politische Unterorganisationen hier nicht reden lassen zu wollen. Aber diese zwei heute hätte man schon reden lassen können. Das ist meine Meinung.“

Vom NEOS-Vorschlag, die Ausschüsse über einen Beitrag im Speakers Corner entscheiden zu lassen, hält Pitschko nichts: „Wir sind ja nicht alle in jedem Ausschuss. Also kann das kein Ersatz sein dafür, öffentlich vor dem Gemeinderat zu reden.“

Stadtrat Karl Schmid von der SPÖ sieht einen anderen Aspekt als sehr problematisch an: „Es ist schon ein Problem der Transparenz, wenn man das nur im Ausschuss diskutiert, und der dreht das dann ab.“

Neo-Gemeinderätin Irene Edtmayer von den Grünen war mit ihrem Ehemann die Einzige, die an einem Speakers-Corner teilgenommen hat: „Mein Mann und ich waren da. Unser Anliegen war, vor allen Mandataren im Gemeinderat sprechen zu können.“

Und das bestätigt auch Wimmer: „Der Sinn eines Speakers Corner ist der, dass Nicht-Gemeinderäte, also jeder Bürger, die Möglichkeit haben sollen, vor dem Gemeinderat zu reden. Und nicht vorselektiert von einem Ausschuss.“

Wie man ihn verbessern kann, das könne man sich ja überlegen. Da wäre Wimmer mit dem Bürgermeister d’accord. Ein Vorschlag von Wimmer wäre, dass jede Fraktion zum Thema ein Statement abgeben darf, damit der Redner auch ein Feedback bekomme. „Ich sage noch einmal. Ich will da keine Hürde eingezogen haben“, so Wimmer.

Zum Schluss meldet sich noch einmal Irene Edtmayer zu Wort: „Wenn sich was neun Jahre bewährt hat, kann man ja – bis man etwas noch Besseres findet – dieses Verfahren beibehalten. Da muss man es nicht aussetzen.“

Abstimmung: Der NEOS-Antrag wurde zur weiteren Bearbeitung in den Verwaltungsausschuss verwiesen. Der Antrag der Grünen und der PUK mehrheitlich abgelehnt.