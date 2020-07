Über 100 Radfahrer setzten sich am 1. Juli mit einer Rad-Demo für eine zukunftsorientierte Stadt- und Verkehrsplanung ein.

„Das ist schon einmal ein Anfang, aber der Weg ist noch weit.“ Robert Koch, Verein Radlobby

Jetzt wurde bei der letzten Gemeinderatssitzung ein seit Langem gefordertes und längst geplantes Projekt beschlossen: eine Radverbindung von der Agnesbrücke zur Volksschule Anton-Bruckner-Gasse. Robert Koch vom Verein Radlobby: „Das ist schon einmal ein Anfang, aber der Weg ist noch weit.“

Seit einigen Jahren ist diese Anbindung Thema in Sitzungen des Verkehrsausschusses. Jetzt hat der Gemeinderat sich zumindest zu einem Grundatzbeschluss zur Schaffung einer Radweganbindung von der Kreuzung mit der Agnesstraße - L116 Weidlinger Straße hin zur Anton- Bruckner-Gasse durchgerungen.

Mit dieser Anbindung soll von der bestehenden durchgängigen Radroute Weidlingtal eine Radwegabzweigung zur Anton-BrucknerGasse geschaffen werden.

Seit 2014 gibt es Entwürfe

Schon im Jahr 2014 wurden vom Kuratorium für Verkehrssicherheit zwei Entwurfsskizzen für eine mögliche Anbindung erstellt. Beide Varianten sehen die Überquerung der Weidlinger Straße und weiter entlang am Gehsteig zur Anton-Bruckner-Gasse vor.

Weiters ist vorgesehen, dass die Busbucht für Kfz-Abstellflächen genutzt wird und der Bus in der Haltestelle in der Spur stehen bleibt. Die beiden Varianten unterscheiden sich dahingehend, dass in einer Rad- und Gehweg getrennt sind und bei der anderen Variante dies in gemischter Form geplant ist.

Zwischenzeitlich ist man verkehrstechnisch jedoch zu dem Schluss gekommen, von einem gemischten Rad- und Gehweg abzuraten.

Nach mehreren Vorberatungen im Verkehrsausschuss und dem Grundsatzbeschluss der Radwegverbindung soll nun das Büro Kiener Consult mit einer Detailplanung beauftragt werden.

Verkehrsstadtrat zeigt sich zufrieden

„Nach Jahren des Ringens um das Budget konnte endlich der Grundsatzbeschluss für die Umsetzung der Radweganbindung der Anton-Bruckner-Gasse und der Leopold-Weinmayer-Straße via Agnesbrücke an den Weidlingtalradweg gefasst werden“, ist Verkehrstadtrat Johannes Kehrer froh. Immerhin stelle es das größte bauliche Radwegeprojekt seit Jahren dar und erschließe aufgrund der dichten Wohnbebauung im Gebiet große Potenziale für Bike&Ride, also den Umstieg vom Rad auf die Öffis.

Die budgetären Mittel für die Umsetzung wurden für das nächste Jahr zugesagt. Doch Kehrer ist mit Robert Koch von der Radlobby einer Meinung: „Das kann erst der Anfang sein.“ Seit Jahren kämpft Kehrer für Verbesserungen im Radwegenetz: „Weitere Projekte, etwa der Lückenschluss im Kierlingtal beim Stollhof, müssen schnellstmöglich folgen.“

Mit zwei Enthaltungen von der SPÖ wurde der Grundsatzbeschluss mehrheitlich angenommen.