Sondersitzung in Klosterneuburg: „Es war ein Fehler, keine Täuschung“

Wer in Niederösterreich als Mandatar gewählt wurde, muss seinen Hauptwohnsitz in der Region haben, in der er sein Volk vertritt. Das gilt seit 2017 für alle Stadträte und wird ab 2025 auch für alle Gemeinderäte gelten. So steht es in der Gemeindeordnung und das ist auch in Klosterneuburg so. Das wusste auch Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer (PUK), der sich beruflich und daher auch privat in den letzten Monaten nach Wien orientierte und sich auch in Wien hauptgemeldet hat. Schließlich muss man dort hauptgemeldet sein, wo sich der Lebensmittelpunkt befindet.

Der innerhalb der PUK (Plattform Unser Klosterneuburg) gereifte Plan, das Stadtratsmandat an Gemeinderat Stefan Hehberger zu übergeben, aber den Vorsitz im Verkehrsausschuss Johannes Kehrer weiterführen zu lassen, löste bei den anderen Fraktionen heftigen Protest aus (die NÖN berichtete in der Vorwoche.) Die Hauptgründe dafür: Es war immer schon Usus, dass der Stadtrat auch den Vorsitz im Ausschuss innehat. Die Trennung des Amts und der Funktion verursacht erhebliche Mehrkosten. Und: Wenn es notwendig und schlüssig ist, dass ein gewählter Mandatar auch in seiner Region, für die er gewählt wurde, hauptgemeldet sein muss, dann müsse das auch für den Vorsitz gelten.

Im Vorfeld der Sondersitzung des Gemeinderates, die letzte Woche über die Bühne ging, konnte man sich aber einigen. Johannes Kehrer verzichtet auf den Vorsitz und da dies nach der Gemeindeordnung nicht notwendig wäre, genügte ein Versprechen: „Dass am 4. März bei der nächsten Gemeinderatssitzung auch der Vorsitz neu besetzt wird, darauf haben Sie mein Wort, und ich glaube dieses Wort hat bis jetzt immer viel gegolten.“

Kehrer bleibt noch Gemeinderat

Stadtrat Johannes Kehrer entschuldigt sich dafür, dass diese Sondersitzung einberufen werden musste: „Es war ein Fehler meinerseits, aber auf keinen Fall ein Versuch der Täuschung,“ betonte Kehrer. Das Ressort hätte er in den letzten acht Jahren mit sehr viel Verantwortung und Freude geführt. Es sei sehr viel gelungen über Parteigrenzen hinweg. „Ich verbleibe vorerst im Gemeinderat, um den Übergang dieses sehr verantwortungsvollen Ressorts zu gewährleisten. Wir nominieren heute Stefan Hehberger, damit er das Stadtratsmandat und auch den Vorsitz im Ausschuss übernimmt.“ Er bringe alles mit, was dieses Amt benötigt, hätte das Fachwissen und bringe die notwendige Energie.

FPÖ Stadtrat Josef Pitschko nimmt dieses Versprechen zur Kenntnis. Aber „in der NÖN hat das ganz anders geklungen.“ Die finanzielle Mehrbelastung hätte Pitschko, bei einer Trennung des Amts in Stadtrat und Vorsitz, im Vorfeld ziemlich geärgert: „Ich muss ehrlich sagen, das hat mich mit einigem Zorn erfüllt, weil ein derartiges Abkassieren finde ich unverschämt und gegenüber dem Steuerzahler unverantwortlich.“ Im Vertrauen auf das Versprechen Kehrers, werde die FPÖ das ursprüngliche Vorhaben, die Sitzung zu verlassen, nicht wahr machen.

Vizebürgermeister Roland Honeder (ÖVP) bedankt sich bei Kehrer für die klärenden Worte, denn das ursprünglichen Anliegen hätte energischen Widerstand in der ÖVP gefunden. Honeder verlangt, dass Kehrer diesen Fehler auch öffentlich bekennt, denn die Sitzung koste Steuergeld und Juristen der Stadtgemeinde wären beschäftigt worden: „Wir wissen alle die Gemeindeordnung ist nicht leicht, aber man merkt daran, wie wichtig es ist, das Handwerkszeug zu können.“

Das Wählerverzeichnis sei jetzt öffentlich. Jeder könne sich darüber informieren, ob ein Mandatar in Klosterneuburg hauptgemeldet sei. Es ginge Honeder hier um eine grundsätzliche Haltung: „Jeder Mandatar, der nicht hier gemeldet ist, startet mit einem Minus von 1.200 Euro. Denn das ist der Betrag, den jeder Hauptmelder der Stadtgemeine bringt. Wenn man immer wieder Maßnahmen fordert, die Geld kosten und nicht einmal das Mindestmaß bringt, das Einnahmen sichert – das sehe ich dann nicht ganz ein.“ Ansonsten sollte man sich nicht Plattform Unser Klosterneuburg nennen.

Schlechter Stand mit der Verwaltung?

Honeder wünscht Hehberger viel Glück, aber durch sein eigenes Verschulden hätte er nicht den besten Stand in der Verwaltung: „Ich würde Ihnen eine Amtsführung anraten, in der Sie nicht die ganze Verwaltung mit Aufträgen und Beschwerden konfrontieren, mit Dingen die teilweise schon mehrfach klargestellt wurden.“

Für den Grünen Stadtrat Sepp Wimmer ist es „kein leichter Gang hier herauszukommen und einen Fehler einzugestehen. Das ist eine große Sache, Jo, das hast du gut gemacht.“ Von den Grünen wird es für Stefan Hehberger Unterstützung geben. Wimmer ist froh, dass dieses Problem parteiübergreifend zu einem guten Ende gebracht wurde.

Der Wahlvorschlag der PUK mit Hehberger wurde mit zwölf gültigen Stimmen (bei 18 ungültigen) angenommen.

Hehberger: „Ich nehme die Wahl an. Es ist vieles zu meiner Person gesagt worden. Ich werde die Stadtratrolle in einer anderen Form als den Gemeinderat wahrnehmen. Wir haben sieben Jahre Zeit die Energie umzustellen und dann noch zehn, diesen Planeten in einer Form an unsere Kinder zu übergeben, dass er lebenswert ist. Das steht über all dem, was ich versuche, in den nächsten zwei Jahren zu machen.“

