Ärztezentrum Martinstraße in Klosterneuburg auf dem Weg

Das Umweltbundesamt wird nicht nach Klosterneuburg kommen und die Wasserenthärtungsanlage für die Stadt, die den Kalk im Wasser bekämpfen sollte, kommt auch nicht. Ein ambitioniertes Projekt ist aber auf dem Weg, und ist in der letzten Gemeinderatssitzung ein wichtiges Stück weitergekommen. Mit Mehrheitsbeschluss wurde die Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes mit dem Flächenwidmungsplan und des Bebauungsplans des denkmalgeschützten Altbestandes Martinstraße 28 angenommen. Der Nutzung des Objekts als Gesundheitszentrums steht nichts mehr im Wege.

Die Fachbereiche Allgemeinmedizin, Frauengesundheit, Kinderheilkunde, Innere Medizin, Zahnheilkunde und Neurologie sollen sich im neuen Gesundheitszentrum niederlassen können. Außerdem sollen Patienten zur Rehabilitation und Remobilisation stationär betreut werden und Operationssäle und Eingriffsräume vor Ort zur Verfügung gestellt werden. Ergänzt werden soll das Angebot um Betreutes Wohnen, Personalwohnungen und frei finanzierte Eigentumswohnungen im Bereich der bestehenden/rechtskräftigen Bauland-Kerngebiet-Widmung.

„Dieser Tagesordnungspunkt sieht im Grunde sehr formal aus bedeutet aber in Wahrheit einen unglaublich weitreichenden Beschluss für ein riesiges Areal mitten in der Stadt“, eröffnet Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager die Diskussion.

Das kostet nichts, und bringt uns sehr viel. Johannes Edtmayer, Stadtrat (Grüne)

Federführend bei der Entwicklung des Projekts zeigte sich Stadtrat Johannes Edtmayer von den Grünen: „Das kostet nichts, und bringt uns sehr viel.“ Edtmayer freut sich, für seine Heimatstadt etwas bewegen zu können. In drei Bürgerbeteiligungen hätte man sehr viel Fragen abgearbeitet. So sei das Auflageverfahren nur mit 13 Nachfragen über die Bühne gegangen, was bei solchen Umwidmungen eher unüblich sei. Das sei der richtige Weg gewesen, solche Projekte umsetzen zu können. „Wir können als Gemeinde nicht das Gesundheitswesen sanieren. Wir werden älter und in den letzten Jahren unseres Lebens nicht gesünder. Das bedeutet eine Kostenexplosion ohne Ende und da hat noch keine Gesellschaft die richtige Antwort dafür gefunden“, so Edtmayer. Das Gesundheitszentrum würde aber keine Konkurrenz zum Krankenhaus, keine Konkurrenz zu irgendeinem niedergelassenen Arzt darstellen, lediglich als eine Ergänzung dienen.

Verkehrsproblematik ist vakant

Dann Peter Hofbauer (Liste Peter Hofbauer): „Niemand kann sich gegen ein Gesundheitszentrum aussprechen, aber wo das passiert und in welchem Umfang ist schon wesentlich.“ Hofbauer spricht das Problems Verkehr im Martinsviertel an, der im Bezug der Etablierung eines Gesundheitszentrums noch wesentlich größer werden wird. Im Kreuzungsbereich Langstögergasse/Albrechtstraße und von Kritzendorf kommend über die Nivenburggasse, sieht Hofbauer das Verkehrschaos als vorprogrammiert. Auch kritisiert Hofbauer, dass kein Arzt in die Entwicklung und den Entscheidungen einbezogen worden wäre, und dass es zuwenig Kassenärzte in der Stadt gäbe, und warum sich die Stadt nicht mehr bemüht hätte, um dies zu ändern.

Bürgermeister Schmuckenschlager darauf: „Es wurde die Bevölkerung eingeladen. Also entsprechend auch die Ärzte. Es gab Gespräche mit den Ärzten. Woher Sie diese Behauptung nehmen, weiß ich nicht.“ Wenn man sage, das Gesundheitszentrum sei wegen des Verkehrs dort nicht möglich, müsse man sich die Frage stellen, wie das Altersheim dort möglich war? Und was wäre die Alternative für diesen Ort?

Punkto Geldadel möchte ich entgegenhalten: In keinem Bundesland stehen so viel Privatkliniken, wie im roten Wien.“ Stefan Schmuckenschlager, Bürgermeister (ÖVP)

Gesundheitsstadtrat Karl Schmid-Wilches (SPÖ) spricht auch die Verkehrssituation an: „Wir haben immer gesagt, wir wollen keine Flächenwidmung ohne ein Gesamtverkehrskonzept.“ Natürlich sei ein Gesundheitszentrum notwendig, denn es gäbe in Klosterneuburg ja einen Ärztemangel, besonders bei den Kassenärzten. Die Ärzteschaft explizit zu Gesprächen einzuladen, wäre auch für Schmid wichtig gewesen: „Wie das das Krankenhaus sieht, wäre auch interessant gewesen. Aber offensichtlich hat man da auch keine Gespräche geführt. Selbst ich, als Gesundheitsstadtrat wurde nicht in die Diskussion einbezogen. Es wäre nett gewesen, wenn ich in den Gesamtplan einbezogen gewesen wäre.“ Für Schmid ist der Nutznießer dieses Projekts „der Geldadel.“

Schmuckenschlager darauf: „Punkto Geldadel möchte ich entgegenhalten: In keinem Bundesland stehen so viel Privatkliniken, wie im roten Wien.“

Dann meldet sich der Grüne Stadtrat Wimmer zu Wort: „Lieber Karl Schmid: Jeder der an der Diskussion teilnehmen wollte, konnte das.“ Es wäre Kritik da und das wäre gut, aber man höre mit keinem Satz, was die Alternativen wären. Das Positive an diesem Raumordnungsprozess seit aber, dass „wir auch im Verkehrsbereich die Möglichkeit haben, unsere Vorstellungen einzubringen.“ Die hätte es sonst nicht gegeben. Wimmer: „Auch wir, lieber Karl Schmid, wünschen uns ein Gesamtverkehrskonzept. Aber wie stellst du dir das vor? Die kommen mit einem 120 Millionen-Projekt und du sagst dann, nein, die müssen warten bis wir ein Verkehrskonzept haben. Das ist nicht realistisch.“ Klosterneuburg hätte das Glück, dass nach langen Jahren, in denen nichts passiert sei, jemand gekommen ist und gesagt hat, wir wollen investieren. Wimmer abschließend: „Wir sind für dieses Projekt, weil es das Beste ist, was wir bekommen können.“

Dass dieses Projekt nicht über das Ärzteproblem hinweghelfe, ist FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko bewusst: „Dass in das Gesundheitszentrum keine Kassenärzte reinkommen, war uns von Anfang an klar, weil zusätzliche Kassenstellen werden wir in Klosterneuburg nicht bekommen. Wahlärzte muss man sich halt leisten können…“.

Der Antrag zur Umwidmung wurde mit den Stimmen von ÖVP, Grüne und teilweise der PUK angenommen.

