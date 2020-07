„Gerade in der bewegten Coronazeit sieht man, wie wichtig die Gesundheitsvorsorge ist. Und dazu zählt auch eine 24-Stunden-Versorgung im Spital in der drittgrößten Stadt Niederösterreichs.“ Gesundheitsstadtrat Karl Schmid lässt in Sachen Landesklinikum Klosterneuburg nicht locker. Die SPÖ fordert in einem Dringlichkeitsantrag eine 24-Stunden-Ambulanz in allen Bereichen des Krankenhauses Klosterneuburg.

Den Kampf um eine Erweiterung des Klosterneuburger Krankenhauses heftet sich die SPÖ an die Fahne. Jetzt ist ihr nach Meinung von SP-Stadtrat Schmid „ein großer Wurf im Gemeinderat gelungen“.

Die SPÖ Klosterneuburg brachte in der letzten Gemeinderatssitzung einen Dringlichkeitsantrag ein, der einstimmig angenommen wurde. Sie stellte den Antrag, dass der Bürgermeister mit dem Stadtrat für Soziales und Gesundheit, Karl Schmid, in unmittelbare Verhandlungen mit der Landeskliniken Holding tritt, um die volle Versorgung in den Ambulanzen für die Klosterneuburger zu garantieren.

Ein wesentlicher Teil der Versorgung sei die Ambulanz, „besonders wenn man den enormen Zuzug Klosterneuburgs in den letzten Jahren betrachtet. Die Gemeindepolitiker haben die volle Verantwortung, das durchzusetzen“, so der neue SPÖ-Obmann Michael Wieshaider. Der österreichische Strukturplan Gesundheit verpflichte, gemäß NÖ Krankenanstaltengesetz, die Basisversorgung in den Ambulanzen zu garantieren.

Auch Stadtrat Christoph Kaufmann (ÖVP) versprach, das Anliegen in seiner Funktion als Landtagsabgeordneter persönlich im NÖ Landtag zu vertreten.

Der Dringlichkeitsantrag der SPÖ wurde einstimmig angenommen.