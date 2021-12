Klosterneuburger Stadtmarketing wieder im Fokus blauer Kritik

Wie gewohnt harsch reagierte FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko vergangenen Freitag in der Gemeinderatssitzung auf den Antrag auf Subvention von 350.000 Euro des Vereins Stadtmarketing für das Jahr 2022: „Der Verein will jedes Jahr erheblich höhere Subventionen, obwohl die Einnahmen der Stadt an Interessentenbeiträgen und Nächtigungstaxe stagnieren. Das verdeutlicht, dass dieser Verein nur ein völlig ineffizienter Ramschladen mit gelegentlicher Zimmervermittlung ist.“

Steigende Personalkosten stören Pitschko

Der freiheitliche Stadtrat bezog sich dabei auf die geringen Eigeneinnahmen des Vereins von 4.000 Euro aus dem Verkauf von Tickets und Produkten sowie Werbung im Jahr 2021.

Vor allem die von 163.000 Euro auf 210.000 Euro steigenden Personalkosten sind Pitschko ein Dorn im Auge.

Die Vermutung des freiheitlichen Stadtrates, dass der Verein einen neuen Geschäftsführer habe, wurde vom ÖVP-Wirtschaftsstadtrat bestätigt. In diesem Zusammenhang kritisierte der blaue Stadtrat, dass der Gemeinderat keine laufenden Informationen über personelle Entwicklungen oder Aktivitäten des Vereins Stadtmarketing erhält, obwohl drei Mandatare der ÖVP-Neos-Koalition im Vereinsvorstand sitzen.

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager fand diese Kritik berechtigt und sagte noch während der Debatte zu, einen Modus zu suchen, dass zumindest die Stadträte besser informiert.

Als „geradezu provokant“ bezeichnete der FPÖ-Stadtrat die Absicht des Vereins Stadtmarketing, ein E-Auto mit jährlichen Kosten von 8.500 Euro zu leasen: „Die Angestellten des Vereins werden hoffentlich nicht so fußmarode sein, dass sie zum Erreichen ihres Ramschladens im Happyland ein vom Steuerzahler finanziertes E-Auto brauchen.“

Kaufmann: „Im Vergleich genant und lächerlich“

Wirtschaftsstadtrat Christoph Kaufmann verteidigte das Begehren des Vereins Stadtmarketing: „Ich möchte mich bei den namhaften Firmen Klosterneuburgs dafür entschuldigen, dass sie als Ramsch-Produzenten bezeichnet werden.“

Es ginge hier in erster Linie um Tourismus und die Wertschöpfung, die man daraus erziele. Mit 50 Millionen beziffert Kaufmann diese. Das würde von zwei Personen bewerkstelligt werden. „Wenn man sich andere Tourismusgemeinden anschaut, ist das genant und lächerlich. Wir leben in einem Wettbewerb der Städte und Regionen. Und ich bin sehr dankbar, dass wir mit dem neuen Geschäftsführer einen ausgewiesenen Fachmann haben“, so Kaufmann weiter.

In Wirklichkeit bräuchte man doppelt so viel Personal im Stadtmarketing. Und der Wirtschaftsstadtrat abschließend: „Zu sagen, dass die 260.000 Euro rausgeschmissenes Geld sind, stimmt einfach nicht. Hier wird großartig gearbeitet.“

Die Subvention von 260.000 Euro wurde von der ÖVP und den NEOS beschlossen.