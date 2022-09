Klosterneuburgs Ortsvorsteher: Zwei Listen wollen Klarheit schaffen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Immer, wenn ein neuer Ortsvorsteher gewählt werden muss, gibt es die gleiche Diskussion: Müssen die Ortsvorsteher nicht aus den Reihen der Gemeinderäte gewählt werden? Was für Aufgaben haben sie?

Um hier endgültig Klarheit zu schaffen, werden von der Liste Hofbauer und der PUK (Plattform Unser Klosterneuburg) bei der nächsten Gemeinderatssitzung, die am Freitag, 23. September, um 15 Uhr stattfindet, Dringlichkeitsanträge eingebracht.

Es ist immer die selbe Frage: Müssen die Vertreter des Bürgermeisters in den sechs Katastralgemeinden aus den Reihen des Gemeinderates stammen, oder nicht? In der Gemeindeordnung steht: „Nach Möglichkeit ist ein im betreffenden Ortsteil wohnhafter Gemeinderat als Ortsvorsteher zu bestellen.“

Nicht gemäß der Gemeindeordnung?

„Dem wird seit jeher in Klosterneuburg nicht Rechnung getragen“, schimpft Gemeinderat Peter Hofbauer. Darüber hinaus widerspräche die geübte Praxis den Prinzipien der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, da sowohl die Entschädigung für den Ortsvorsteher, als auch zusätzlich die Entschädigung für den nachrückenden Gemeinderat anfällt.

Für Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager ist es „nicht sinnvoll, dass Ortsvorsteher auch gleichzeitig Gemeinderäte sind“, wie er der NÖN gegenüber darlegt. Er sieht hier einen Fehler in der Gemeindeordnung. Hofbauer dazu: „Demnach sieht sich Herr Bürgermeister ungeachtet des von ihm geleisteten Gelöbnisses nicht an ein Gesetz gebunden, weil er darin einen Fehler sieht. Ist eine derartige Rechtsauffassung eines Bürgermeisters überhaupt zulässig?“

Vor 1938 waren die nunmehrigen Ortsteile Kierling, Maria Gugging, Kritzendorf, Höflein, Weidlingbach und Weidling eigenständige Gemeinden. Ihre Eigenständigkeit haben sie erst durch die Eingliederung als 26. Wiener Gemeindebezirk verloren. Hofbauer fordert in seinem Antrag auch eine genaue Kostenrechnung mit Gegenüberstellung der verminderten Kosten des Gemeinderates der Stadt Klosterneuburg ohne Ortsteile und der Summe der Kosten der Gemeinderäte der genannten Gemeinden.

Auch die PUK macht in Sachen Ortsvorsteher in der nächsten Gemeinderatssitzung mobil. Um – wie Gemeinderat Stefan Hehberger meint – „endlich ein Ende und Klarheit in der Ortsvorsteher-Diskussion zu haben“, wurde im Namen der Fraktion eine Anfrage an das Gemeinderechtszentrum gestellt. Aber als Antwort kam auch nur die Stelle in der Gemeindeordnung: § 40 (2) NÖ Gemeindeordnung 1973 lautet: „Nach Möglichkeit ist ein im betreffenden Ortsteil wohnhafter Gemeinderat zu bestellen.“

Eine hitzige Debatte in der nächsten Gemeinderatssitzung am 23. September ist jedenfalls zu erwarten und vorprogrammiert.

Eine schier endlose Geschichte

