Wir leben in bewegten Zeiten. Es ist wichtig, die Weichen für die Zukunft gemeinsam zu stellen. Jede Stimme zählt, denn es geht darum, wie die Gemeindepolitik in den kommenden Jahren gestaltet wird. Die ÖVP Klosterneuburg will: Unser Wasser weicher machen, Natur schützen, sozialen Zusammenhalt leben und Zukunft denken.

Stefan Schmuckenschlager, ÖVP

Die Stadt verwandelt sich rasant von einer grünen Gartenstadt zu einer verbauten, verkehrsdominierten Vorstadt Wiens. Für alle, die dies auch als falsche Entwicklung sehen und den Schutz vor weiterer intensiver Verbauung und das immer drängendere Thema Klimaschutz Anliegen sind, sind wir die stärksten Verbündeten im Gemeinderat.

Sepp Wimmer, Grüne

Wir haben als einzige Partei in Klosterneuburg ein ausgewogenes soziales Wahlprogramm vom Baby bis ins hohe Alter: 24-Stunden-Krankenhaus, Kindergarten-Öffnungszeiten, Klosterneuburger Öffi-Card, Förderung Kinderkrippen, betreutes Wohnen, zusätzlicher Kinderarzt, neue Radwege und gefördertes Wohnen.

Andreas Mohl, SPÖ

Ich arbeite als Stadtrat und Vorsitzender des Rechtsausschusses seit 30 Jahren nach bestem Wissen und Gewissen sowie mit großem Engagement erfolgreich für Stadt und Bürger. Aufgrund meiner universitären Ausbildung sowie langen Lebens- und Berufserfahrung konnte ich vielen Mitbürgern mit Rat und Tat hilfreich zur Seite stehen.

Josef Pitschko, FPÖ

Als Bürgerliste PUK stehen wir für parteifreie Politik von und für Bürgerinnen und Bürger – wir tragen die Anliegen aus der Bevölkerung in den Gemeinderat. Konstruktiv und lösungsorientiert arbeiten wir daran, ein ökologisches, soziales und lebendiges Klosterneuburg zu gestalten, das seine Grünräume bewahrt.

Johannes Kehrer, PUK

Wir wollen Klosterneuburg zur Zukunftshauptstadt machen! Mit der Ausweitung der Wiener Kernzone holen wir die Stadt aus dem Stau. Durch mehr und günstigere Krippenplätze werden wir bildungsfreundliche Gemeinde. Als Anwalt der Klosterneuburger kämpfen wir gegen Freunderlwirtschaft und für Transparenz.

Clemens Ableidinger, NEOS

Unter „Macht braucht Kontrolle“ und „Sach- statt Parteipolitik“ hat LPH beste Arbeit geleistet und wird es auch künftig tun. Das können wir! Wir haben es bewiesen! Fleißig, mutig (z.B. Happyland)! GR-Anträge dürfen nicht in Ausschüssen getötet werden. Im Amtsblatt muss objektiv berichtet werden. Transparent und demokratisch.

Peter Hofbauer, Liste P. Hofbauer