Dabei wäre eine Zusammenarbeit zwischen ÖVP und SPÖ gar nicht mehr notwendig gewesen. Denn mitten in der Gemeinderatsperiode wechselte Gemeinderat Peter Bachmann von den NEOS zur ÖVP und verhalf damit der ÖVP wieder zu einer absoluten Mehrheit. Doch die Zusammenarbeit wurde fortgesetzt. „Es gab trotzdem keinen Beschluss ohne Zustimmung der SPÖ“, so Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager.

Die Gemeinderatswahl 2015 bescherte der ÖVP mit einem fehlenden Mandat den Verlust der absoluten Mehrheit. Es musste ein Partner gesucht werden, und der wurde in der SPÖ gefunden. Ein gemeinsames Arbeitsprogramm, das insgesamt 17 Punkte umfasste, wurde ausgearbeitet und in der Gemeinderatsperiode 2015 bis 2020 fast zur Gänze umgesetzt.

„Wir hören von der SPÖ, was sie will. Von den anderen nur immer, wogegen sie sind.“ Stefan Schmuckenschlager, Bürgermeister

„Gemeinsam haben wir mehr erreicht“, ist das gemeinsame Credo der Bilanz dieser Zusammenarbeit, die bei ihrer Entstehung 2015 wie folgt formuliert wurde: „Die Gestaltung der Gemeindepolitik ist an den Interessen der in der Stadtgemeinde Klosterneuburg lebenden Bürger ausgerichtet und hat zum Ziel, Klosterneuburg als hochwertigen Lebensraum zu erhalten und die Qualität für die Bürger zu steigern.“ Dass dies gelungen sei, würden Fakten belegen. Fakten, über die die beiden Stadtregierungspartner bei einer Pressekonferenz ausführlich referierten.

Mit der Erweiterung des Sozialmarktes, der Erhöhung des Energiekostenzuschusses, mit 28 Starterwohnungen für junge Klosterneuburger, mehr Kindergartenplätzen, mit der Erweiterung des Schulangebots und der Pflegeheime, mit der Gründung der „demenzfreundlichen Gemeinde“ und der Unterstützung der Flüchtlingshilfe sei Klosterneuburg menschlicher geworden.

Aber auch reicher, denn der Schuldenabbau wäre vorangetrieben und gleichzeitig Vermögen aufgebaut worden, Gebühren wurden nicht erhöht, es gibt mehr Arbeitsplätze denn je und einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs und einen Ausbau des Sport- und Freizeitangebots.

Mit Bürgerbeteiligungen, regelmäßigen Bürgerbefragungen und der Offenlegung aller Budgetdaten sei Klosterneuburg auch offener geworden.

Und „grüner“ auch. Das beweise die Aufforstung der Gemeindewälder und die Pflanzung von 1.000 neuen Bäumen.

Von den 17 Punkten des Arbeitspapiers zwischen der ÖVP und der SPÖ seien lediglich zwei – die Nachnutzung Altersheim Martinstraße und die Verbindung von unterer und oberer Stadt – nicht realisiert worden.

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager zeigt sich mit seinem Juniorpartner zufrieden: „Die Zusammenarbeit mit der SPÖ war immer konstruktiv. Wir hören von der SPÖ, was sie will. Von den anderen nur immer, wogegen sie sind.“ Und SPÖ-Fraktionschef Karl Schmid stimmt mit ein: „Es war und ist eine gute Zusammenarbeit, ohne sich gegenseitig in der Öffentlichkeit etwas auszurichten.“ Und setzt noch eins drauf: „Die SPÖ ist bereit, wieder Verantwortung zu übernehmen. Wir sind für 2020 im Standby-Modus.“

SPÖ Stadtrat Stefan Mann benützte die Gelegenheit, seinen Rücktritt aus der Politik mit einer Danksagung an Frau und Kind nun endgültig zu machen: „Ich werde 2020 nicht mehr kandidieren, muss aber sagen: Ich konnte sehr viel lernen in der Politik.“

