Mit Spannung wurde der Ausgang der Gemeinderatswahl 2020 im Presseraum des Rathauses erwartet, und gegen 18 Uhr stand dann das Ergebnis fest. Ein Ergebnis, das viele Überraschungen in sich barg. Klarer Sieger: Die Grünen, die drei Mandate dazugewinnen konnten. Klarer Verlierer: Die FPÖ, die zukünftig mit nur zwei Sitzen im Gemeinderat zufrieden sein müssen.

„Wir müssen uns immer im Vergleich zu ähnlichen Gemeinden sehen, und da ist der Trend genauso.“ Bürgermeister Schmuckenschlager (ÖVP)

41 Mandate sind im Klosterneuburger Gemeinderat zu vergeben. Von wem diese Sitze in den nächsten fünf Jahren besetzt werden sollen, das entschieden die Klosterneuburger am vergangenen Sonntag. 26.323 Klosterneuburger waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben, doch nur 13.574 machten von ihrem Recht gebrauch. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 53,3 Prozent. Nur knapp über die Hälfte der wahlberechtigten Personen gingen also zur Wahlurne. Besser als vor fünf Jahren, denn 2015 setzte es bei der Wahlbeteiligung einen Negativrekord 50,9 Prozent. Der Wahltermin ist aber, nach Meinung vieler Gemeindepolitiker, auch nicht gerade einer hohen Beteiligung förderlich.

Als klarer Sieger der Gemeinderatswahl 2020 gehen die Grünen hervor. 21,1 Prozent der Stimmen konnten die Grünen für sich buchen, das bedeutet ein Plus von 7,3 Prozent gegenüber der Gemeinderatswahl 2015 und drei Sitze mehr im Gemeinderat. Ein voller Erfolg der Grünen, der sich allerdings analog zum Bundestrend verhält. Das zeigt auch das gute Abschneiden der zweiten Grün-Partei Klosterneuburgs: der PUK. Ein Mandat plus, bei 10,2 Prozent, macht aktuell vier Sitze im Gemeinderat. Bundespolitisch ist das Klimathema von den Grünen abgedeckt, und das dürfte sich auch in der Lokalpolitik niedergeschlagen haben.

„Dieses Wahlergebnis für die Grünen ist einzigartig in dieser Dimension.“ Der Chef der Grünen, Sepp Wimmer, in einem ersten Kommentar

Die NEOS hatten bis zur Halbzeit der Amtsperiode 2015 bis 2020 zwei Gemeinderäte. Danach wanderte NEOS-Mandatar Peter Bachmann zur ÖVP und verhalf der ÖVP damit zu einer faktischen absoluten Mehrheit mit 21 Mandaten. Bis zum Ende der Amtsperiode hielt ein NEOS-Gemeinderat – Walter Wirl – die Stellung im Gemeinderat. Mit 7,4 Prozent der Stimmen sind es künftig drei



Mandatare, die NEOS-Standpunkte in den Gemeinderatssitzungen einbringen können. Damit sehen die NEOS sich auch als Wahlsieger.

Großen Katzenjammer gibt es allerdings bei der von Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager geführten ÖVP. Mit 42,7 Prozent verliert die ÖVP 4,8 Prozent ihrer Stimmen und zwei Mandate gegenüber der Wahl 2015.

Katastrophenstimmung herrscht allerdings bei der FPÖ. Sie halbiert sich in Klosterneuburg. Hatte sie bislang noch vier Sitze im Gemeinderat, so muss die FPÖ in der nächsten Amtsperiode mit zwei Sitzen das Auslangen finden. Sechs Prozent wählten diesmal die FPÖ.



Eine Niederlage, die Fraktionschef Josef Pitschko wohl der Bundes–FPÖ zu verdanken hat. Die SPÖ verliert in Klosterneuburg zwar auch ein Mandat, zeigt sich aber mit ihrem Endergebnis einigermaßen zufrieden. 10,3 Prozent lassen die Mandate von fünf auf vier schrumpfen. Und der Obmann der Klosterneuburger FPÖ, Josef Pitschko, nach der schweren Niederlage: „Ich bin enttäuscht, weil die gute Arbeit der FPÖ im Gemeinderat nicht anerkannt wurde.“

Knapp, aber doch hat Peter Hofbauer mit seiner Liste den Einzug in den Gemeinderat geschafft. Die Liste Peter Hofbauer (LPH) konnte ihr Mandat im Klosterneuburger Gemeinderat halten.