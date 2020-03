Im Jahr 1974 hat das Kuratorium für die Renovierung des Stifts das erste Mal getagt. Seitdem – innerhalb von 45 Jahren – wurden 32 Millionen Euro in die Revitalisierung und Erhaltung investiert. Bis 2026 kommen sieben weitere Millionen hinzu: Kirchtürme, Pfalzmauer, Marmorsaal und Sebastianikapelle werden saniert.

Der größte Brocken der Arbeiten – die Renovierung der Türme – startet 2020, voraussichtlich im Mai. Wirtschaftsdirektor Andreas Gahleitner erklärt: „Die sind in einem unglaublich desolaten Zustand. Die Kirche selber ist schon renoviert worden, die Türme nicht.“ Das gotische Bauwerk soll bis 2023 rundum erneuert werden, das Kuratorium hat am Montag die Fortsetzung der Generalrenovierung beschlossen.

„Die 900-Jahr-Feier war Dokument dafür, dass an diesem Stift dauernd gebaut wird. Eine ,ewige‘ Baustelle im wahrsten, aber im positiven Sinne.“Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau

Die Arbeiten sind penibelst geplant. Gahleitner: „Wenn man ein Haus baut, wird in Quadratmetern gerechnet. Bei uns rechnet man in Quadratzentimetern. Das heißt, jeder Stein wird durch Spezialisten sehr personalintensiv behandelt, bearbeitet und denkmalpflegerisch betrachtet.“ Allein für die Steinrestaurierung sind 3,1 Millionen Euro netto budgetiert.

Ebenso in der ersten Etappe (2020 bis 2023) werden Westwerk und Pfalzmauer – die Mauer beim Stiftscafé-Garten – saniert. „Wir sind uns der Verantwortung bewusst, unsere Kulturgüter für die nächsten Generationen zu bewahren“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Ein Viertel des Gesamt-Budgets kommt aus Landes-Tasche, rund zwei Drittel stellt das Stift – mit Förderungen von Stadtgemeinde und Erzdiözese Wien – selbst auf. Der Rest – zehn Prozent – kommt vom Bundesdenkmalamt.

Gahleitner erinnert sich an die Renovierung vor dem 900-Jahr-Jubiläum 2014 zurück: Damals sind 95 Prozent der Wertschöpfung in der Region geblieben. Bei einem Umsatzvolumen von 12,5 Millionen Euro bedeutet das 163 Jahresarbeitsplätze und rund zwei Millionen Euro Steueraufkommen für Bund, Länder und Gemeinden. „Es wird bei dieser Generalsanierung sicher auch nicht anders sein, dass also der größte Teil dieser Kosten in der Region bleibt und da Einkommen schafft.“

Seit den letzten großen Sanierungsarbeiten sind sechs Jahre vergangen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Gerade die 900-Jahr-Feier war Dokument dafür, dass an diesem Stift dauernd gebaut, dass permanent renoviert wird. Eine ,ewige‘ Baustelle im wahrsten Sinne des Wortes, aber im positiven Sinne.“

„Wenn man von weit kommt und das Stift sieht, weiß man, man ist wieder zuhause.“

Die „neue“ Baustelle wird bis voraussichtlich 2026 bestehen. In Etappe zwei werden Marmorsaal, Sebastianikapelle oder Binderstadl in Angriff genommen. „Es geht in der Denkmalpflege darum, vorausschauend zu denken und zu überlegen, welche Schritte notwendig sind, um unser Kulturerbe nachhaltig und sorgsam zu erhalten“, verdeutlicht Bundesdenkmalamt-Präsident Christoph Bazil.

Die Sicherung eines „Monuments“ und „Identitätsträgers“ ist auch für Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager wichtig. Für ihn ist das Kloster ein Stück Heimat: „Wenn man von weit kommt und das Stift sieht, weiß man, man ist wieder zuhause.“ Aber nicht nur das: In der Stadt ist es ein wichtiger Arbeitgeber, für Gemeinde, Land und Bund ein Kultur-Juwel und geistliches Zentrum. Schmuckenschlager: „Immer wieder wird von der starken Rolle des Stifts gesprochen, nicht immer positiv. Ich möchte ganz besonders erwähnen, dass wir froh sein können, ein starkes Stift an der Seite zu haben.“ Denn: „Immerhin ist das Stift damit in der Lage, zwei Drittel dieser ganzen Renovierungen und Finanzierungen aufzustellen, es kommt aber hundertprozentig Klosterneuburgern zugute.“