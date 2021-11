Ein kräftiges Lebenszeichen vom Kierlinger Bürger Verein

Für den Kierlinger Bürger Verein (KBV) war der 24. Oktober 2021 ein freudiger, wenn auch denkwürdiger Tag: Gleich zwei Generalversammlungen wurden zusammengefasst abgehalten. Grund dafür war, dass im letzten Jahr aufgrund der Pandemielage eine Zusammenkunft nicht möglich war. So kam es dazu, dass die 37. und 38. ordentlichen Generalversammlungen auf den gleichen Tag fielen.

Somit gab es einige Punkte auf der Agenda, die vom Plenum des 1984 gegründeten Vereins abgearbeitet werden mussten. Obmann Walter Bartos freute sich darüber, eine stattliche Anzahl von Mitgliedern begrüßen zu dürfen. Im Gedenken an die Verstorbenen wurde besonders die Erinnerung an Arbeitskreisleiter Rudolf Lhotka, Gründer der Topothek Kierling, und sein Engagement für den Verein hochgehalten.

„Seit Vereinsgründung sind alle politischen Mandatare, die in Kierling wohnen, auch im Vorstand vertreten.“Fritz Chlebecek, Obmann-Stellvertreter, KBV

In seinem umfangreichen Bericht wies Bartos darauf hin, dass es beim KBV, trotz der Pandemie, keinen Stillstand gab. Es wurden alle Vorbereitungen getroffen, um bei einer Generalversammlung, bei der die 3G-Regeln angewendet werden können, gerüstet zu sein. Ein besonderes Augenmerk wurde auch auf die Ehrung zahlreicher Mitglieder gelegt, die seit nunmehr 25 Jahren dem Kierlinger Bürger Verein die Treue halten.

Auch im Vorstand des Vereins mussten einige personelle Neuerungen beschlossen werden.

Mit einem Blumenstrauß wurde die ehemalige Kierlinger Volksschuldirektorin Rosemarie Gutenthaler vom KBV-Obmann Walter Bartos aus dem Vorstand verabschiedet. Foto Archiv Museum Kierling

So wurde zum Beispiel die langjährige Arbeitskreisleiterin für Gesundheit, Silvia Puhm, feierlich verabschiedet und ihre Nachfolgerin Cornelia Schöppl in den Vorstand aufgenommen. Die Schaffung des neuen Arbeitskreises „Tiergesundheit“ wurde offiziell abgesegnet, dessen Leitung die Tierärztin Susanna Paul-Weber übernommen hat.

„Seit der Gründung des KBV im Jahre 1984 ist in den Statuten festgehalten, dass von der Generalversammlung Beisitzer in den Vorstand gewählt werden können, wobei auf politische Mandatare und Sachreferenten hingewiesen wird. So sind beispielsweise seit Vereinsgründung alle politischen Mandatare, die in Kierling wohnen, auch im Vorstand vertreten,“ berichtet Obmann-Stellvertreter Fritz Chlebecek aus den Vereinsstatuten. Somit wurden auch die Gemeinderäte Markus Fuchs und Christoph Stattin nun einstimmig und offiziell in den Vorstand aufgenommen.

Die Sonderausstellung geht dem Finale entgegen

Aus dem Vorstand verabschiedet wurden wegen des Endes von öffentlichen Funktionen auf deren Wunsch Silvia Puhm und Rosemarie Guten-thaler sowie Peter Mayer und Walter Kurz von der Bücherei. Somit ist der Kierlinger Bürger Verein in allen wesentlichen Gremien voll funktionsfähig, was, in Zeiten wie diesen, nicht überall gegeben ist.

Das Universalmuseum Kierling, das ein Zweigverein des KBV ist, führt derzeit seine Sonderausstellung „50 Jahre Städtepartnerschaft Klosterneuburg – Göppingen. Beispiele von Begegnungen einer gelebten Partnerschaft zwischen Vereinen und Ortsteilen“. Diese ist noch bis zum 21. November zu sehen.

Führungen finden jeweils freitags von 18 bis 20 Uhr, und sonntags von 10 bis 12 Uhr statt. Für weitere Informationen steht Direktorin Christl Chlebecek unter der Nummer 0664 654 79 86 zur Verfügung.