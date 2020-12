In der Feldergasse sollen in einer Tagesbetreuungseinrichtung künftig 30 Kinder im Alter von einem bis maximal drei Jahren Platz finden. Somit kehrt am Standort des ehemaligen Feuerwehrhauses neues Leben ein. Die Krabbelstube wird in das hier geplante Generationenhaus integriert, soll dieses verjüngen und wortwörtlich in Bewegung setzen.

Das alte Feuerwehrhaus in der Feldergasse in Weidling weicht einem Projekt, welches mehrere Generationen unter einem Dach vereint. In der letzten Gemeinderatssitzung wurde mit dem Beschluss des Kauf- und Wohnungseigentumsvertrages mit der Heimat Österreich der Grundstein für das Vorhaben gelegt.

„Mit der Nutzung des Generationenhauses gibt es einen perfekten Platz für unsere Kleinen.“ Maria T. Eder, Familienstadträtin (ÖVP)

Auf der 1.322 Quadratmeter großen Liegenschaft der Stadtgemeinde sind geförderte Mietwohnungen, betreutes Wohnen sowie ein Geschäftslokal geplant. Ein wichtiges Ziel ist die Unterbringung einer Kinderkrippe für die Kleinsten.

„In Klosterneuburg suchen viele Familien einen Kinderbetreuungsplatz für ihre Kinder unter zweieinhalb Jahren“, weiß Familienstadträtin Maria T. Eder. „Mit der Nutzung des Generationenhauses gibt es einen perfekten Platz für unsere Kleinen. Es freut mich besonders, dass wir zukünftig mit einer zweigruppigen Kinderkrippe unser Angebot signifikant erweitern können. Damit kommen wir der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wieder einen Schritt näher“, freut sich Eder.

Mit der neuen Kinderkrippe wird auch eine wesentliche Forderung des Audits „familienfreundliche Gemeinde Klosterneuburg“ umgesetzt. Mit den Kindergärten, vor allem mit jenen in Weidling und in der Anton-Bruckner-Gasse, soll es eine enge Zusammenarbeit geben.

Pitschko sieht Projekt wegen Kosten kritisch

Im Zuge der Diskussion um die weitere Nutzung des ehemaligen Areals der Freiwilligen Feuerwehr Weidling kritisierte FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko die voraussichtlichen Kosten von fast einer Million Euro für eine Kinderkrippe mit 220 Quadratmeter Nutzfläche: „Ein Quadratmeterpreis von ungefähr 4.300 Euro in einem gemeinnützigen Bauprojekt ist jedenfalls kein Schnäppchen für die Stadtgemeinde!“

ÖVP-Vizebürgermeister Roland Honeder erklärte, dass die hohen Errichtungskosten auf die Umsetzung der Forderung einer Weidlinger Bürgerinitiative, der auch zwei jetzige grüne Gemeinderäte angehörten, nach einer Tiefgarage zurückzuführen seien. Diese Tiefgarage erforderte den Bau einer wasserdichten Wanne für das Gebäude, was die Baukosten erheblich erhöhte.

FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko meinte, man müsse der Forderung einer von Grünen beeinflussten Bürgerinitiative nicht nachkommen, wenn dadurch nicht nur enorme Kosten für die Stadtgemeinde, sondern auch für die Nutzer der der dort ebenfalls zu errichtenden Wohnungen verbunden wären.