Ungewollter Netz-Fund in Kierling

Eigentlich spricht man von einem Netz-Fund, wenn man etwas Lustiges oder Kurioses im Internet findet. Der Netz-Fund, der am Freitag in aller Früh gemacht wurde, war das sicherlich nicht. Ein Kauz hatte sich in einem aufgespannten Netz verfangen und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Polizei, die Freiwillige Feuerwehr Kierling und die Tierhilfe Klosterneuburg rückten aus, um den Vogel aus seiner misslichen Lage zu befreien. Nach der Befreiung wurde das Tier auf Verletzungen an Flügel und Beinen untersucht. Da der Kauz augenscheinlich unverletzt war, konnte das Team der Tierhilfe Klosterneuburg ihn schnell wieder an einem nahe gelegenen Ort in die Freiheit entlassen.

