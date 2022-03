Strafen für Teenie-Duo als „eine Lehre, dass es nicht so weiter geht“

Kennengelernt haben sich eine 15-jährige armenische Staatsangehörige und ein ukrainisches Mädchen (14) in einer Neuen Mittelschule in Wien. Allerdings waren sie dort nicht oft anzutreffen. Ihre „Freizeit“ verbrachten die beiden Mädchen unter anderem mit Straftaten. Deswegen standen sie nun vor dem Landesgericht Korneuburg.

Die Beiden wurden rechtskräftig zu neun Monate, sieben davon bedingt, beziehungsweise fünf Monate bedingter Freiheitsstrafe verurteilt.

Die Hintergründe beider junger Frauen sind schwierigste familiäre Umstände, weswegen die 15-Jährige bis zu ihrer Inhaftierung am 14. Dezember letzten Jahres in einem Krisenzentrum in Wien wohnte. Die junge Ukrainerin lebt seit sechs Monaten in einer Einrichtung in Klosterneuburg. Trotz der Betreuung mussten sich beide Mädchen am Landesgericht Korneuburg einem Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richter Franz Furtner stellen.

Angeklagten bisher unbescholten

Besonders die zwei Vorwürfe wegen Raubes stachen bei der durch Staatsanwalt Peter Zimmermann vertretenen Anklage heraus. Der erste Raub, bei dem die 15-Jährige Beitragstäterin war, in dem sie „psychischen Beistand“ leistete, wie Zimmermann betonte, ereignete sich bei der U-Bahn Station Landstraße am 27. September 2021.

Zwei aus einer Gruppe von vier jungen Frauen schlugen eine dunkelhäutige Frau gegen Mitternacht mit Fäusten und entrissen ihr ihre Handtasche, mit persönlichen Unterlagen darin.

Das Durchsuchen der Tasche nach Wertgegenständen gab die Angeklagte zu. Mit den Bankomatkarten des Opfers haben sich die vier Jugendlichen Zigaretten gekauft und E-Scooter geliehen.

Der 15-Jährigen wurde darüber hinaus eine „bunte Sammlung aus Verbrechen und Vergehen“ vorgeworfen.

Darunter eben ein weiterer Raub am 13. Dezember 2021, an dem auch die 14-Jährige beteiligt war. Ein frühmorgendlicher Ausflug zum Praterstern um halb fünf endete damit, dass einem 13-jährigen Opfer ihre Schuhe, Jacke und ihr Handys geraubt wurde. Dabei soll die junge Ukrainerin versucht haben, die 13-Jährige zu nötigen den Boden abzulecken, was die 14-Jährige kleinlaut zugab.

Dass ein Fehlverhalten, Konsequenzen nach sich zieht, schienen beide bisher unbescholtene Mädchen verstanden zu haben. Vor allem die zweieinhalb Monate Haft machten Eindruck auf die 15-Jährige. Zumal sie diese Erfahrung mit ihrer Mutter teilt. Sie ist auch inhaftiert. Um bei der Verhandlung ihrer Tochter als gesetzliche Vertreterin dabei zu sein, wurde sie direkt aus der Haft dem Gericht vorgeführt.

Bedingte Freiheitsstrafen mit Auflagen

Im Gegensatz zur Mutter durfte die junge Armenierin den Gerichtssaal – mit dem rechtskräftigen Urteil von neun Monaten Freiheitsstrafe, davon sieben bedingt – auf freiem Fuß verlassen. Allerdings nicht ohne Auflagen: Bewährungshilfe, betreutes Wohnen, Nachweis für den Schulbesuch und therapeutischen Maßnahmen.

Die 14-Jährige kam mit fünf Monaten bedingter Freiheitsstrafe glimpflich davon. In der Hoffnung, dass dies „eine Lehre war, dass es nicht so geht“, wie Furtner zum Ausdruck brachte.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden