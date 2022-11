Der neue „Spiele-Peter“ vom Klosterneuburger Stadtplatz

Die Nachricht dass die Fleischerei und Imbissstube „Berger“ noch im November für immer ihre Filiale schließt, beunruhigt diejenigen, die für ein reges Geschäftsleben am Klosterneuburger Stadtplatz kämpfen. Doch für das Weiterleben des Spielwarengeschäftes „Spiele Peter“ ist gesorgt.

Was noch erfreulich ist: Der neue Geschäftsbesitzer wird auch den Postpartner, als Annahmestation für Briefe und Paktete weiter machen. „Alles bleibt, wie es ist. Sogar der Firmenname, da der Vorbesitzer denselben Vornamen hat wie ich“, verspricht der neue Firmenchef Peter Komolka.

Gute Beratung und Service wird garantiert

Im Jänner wird das Geschäft von Peter Komolka übernommen. Der Klosterneuburger, Spross des traditionsreichen Stoffimperiums mit Geschäften in der Mariahilfer- und Laxenburgerstraße, hat sich nach 30 Jahren Familienbetrieb einen Herzenswunsch erfüllt.

„Ich spiele selbst ein ganzes Leben lang. Jetzt mit meiner eigenen Familie. Für mich ist Spielen nicht nur ein Zeitvertreib, sondern ein Kommunizieren mit den Menschen. Wenn auf der Welt die Menschen mehr miteinander spielen würden, gäbe es weniger Kriege“, so die Philosophie des Geschäftsmannes, der mit seinem Bruder und seiner Schwester drei Jahrzehnte lang den von der Großmutter gegründeten Stoffbetrieb führte und daher langjährige kaufmännische Erfahrung mitbringt. Mit den Stoffen ist nun vorerst für Komolka Schluss: „Ich bin 50 und will einmal noch etwas Neues machen.“ Und weiter: „Es bleibt ein Spielwarengeschäft, weil Klosterneuburg ein solches braucht.“

Eine Stadt ist für Komolka nur lebenswert, wenn es von allen Branchen ein Geschäft gibt. Es sei einfach schade, dass so viele Fachgeschäfte links und rechts am Stadtplatz schließen würden, denn Geschäfte gehörten nun mal zu einer lebenwerten Stadt. Klein und vielfältig.

„Mein Ziel ist es, darauf zu schauen, dass Kinder und Jugendliche ihre Freizeit nicht nur alleine mit Computerspielen vor dem Bildschirm verbringen.“ Peter Komolka Geschäftsmann

Komolka setzt auch in seinem Geschäft auf Vielfältigkeit: „Spielen ist nicht nur ‚Mensch ärgere dich nicht‘, sondern vielleicht auch Drachensteigen. Das ist ja leider alles verloren gegangen und ein bisschen vergessen worden.“

Wichtig ist dem neuen „Spiele-Peter“ offen zu sagen, dass er mit den Preisen der Supermärkte und dem Online-Handel nicht wird mithalten können. Aber dafür hätten die Kunden einen Menschen vor Ort, der gute Beratung und Service anbieten wird: „Mein Ziel ist es, darauf zu schauen, dass Kinder und Jugendliche ihre Freizeit nicht nur alleine mit Computerspielen vor dem Bildschirm verbringen.“

Den Postpartner nimmt Peter Komolka gerne mit, weil das eine vernünftige Synergie darstelle und für den Stadtplatz sehr wichtig sei: „Aus welchem Grund auch immer: Menschen kommen in mein Geschäft und das ist gut für mich und den Stadtplatz.“

Auch die Wirtschaftskammer Klosterneuburg sieht dieser Entwicklung wohlwollend entgegen. Wirtschaftskammerobmann Markus Fuchs: „Für Klosterneuburg ist es so wichtig, dass sich der Stadtplatz als Einkaufsmeile gut entwickelt. Jede Geschäftsschließung, wie die der Fleischerei Berger, hat negativen Einfluss auf die Vielfalt der Geschäfte am Stadtplatz. Diese Übernahme und vor allem der Weiterbestand der Postpartner-Stelle ist wieder ein gutes Zeichen dafür, dass das Wirtschaftsleben in Klosterneuburg lebt.“

Auch die Politik zeigt sich zufrieden

Stadtplatzbewohner und Fraktionschef der Grünen Sepp Wimmer: „Ich freu mich sehr, dass ein so traditionsreiches Geschäft am Stadtplatz weiter geführt wird. Besonders freut es mich, weil wir 2012 gemeinsam mit der ÖVP dort den Postpartner ins Leben gerufen haben.“ Der sei eine wichtige dezentrale Servicestelle für die Bevölkerung.

Der bisherige Betreiber hätte ihn über ein Jahrzehnt mit großem Engagement geführt. Wimmer: „Mit dem neuen Betreiber, Peter Komolka, der ja aus einer angesehenen Unternehmer-Familie kommt, und auch neue Ideen einbringen wird, ist ein lebendiger Stadtplatz auch in Zukunft gewährleistet.“

