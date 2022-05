Fit mit Hademar Bankhofer: Der wertvolle Granatapfel

Werbung

Granatäpfel wachsen auf Bäumen, die bis zu acht Meter hoch werden. Sie haben eine lederartige, fünf Millimeter dicke Haut. Sie schützt die Frucht so gut, dass sie viele Wochen lang frisch hält und dabei keine Wirkstoffe verliert. Im Inneren befinden sich in zahllosen Kammern viele rote Samenkörner mit einer saftigen, sehr gut schmeckenden Hülle. Sie sind das einzig Genießbare der Frucht.

Der Granatapfel galt schon in der Antike als eine Naturarznei und als Liebesfrucht. Später vermutete man: Die Verführung des Adam durch Eva geschah mit einem Granatapfel, nicht mit einem herkömmlichen Apfel. Was macht nun den Granatapfel so wertvoll und wichtig für die Gesundheit des Menschen?

Der Saft der Frucht enthält reichlich die Vitamine C und B 5 und versorgt uns mit interessanten Mengen vom Mineralstoff Kalium. Granatapfelsaft enthält hohe Konzentrationen von entzündungshemmenden Substanzen und von Polyphenol-Schutzstoffen, allen voran das Punicalagin. Und das bremst das frühzeitige Altern, stärkt massiv Herz-Kreislauf.

Eine Studie an der Universität von Kalifornien hat ergeben: Mit täglich 250 Milliliter Granatapfelsaft verbessert sich der Blutfluss um 17 Prozent, was ideal fürs Herz ist. Das LDL-Cholesterin kann reduziert werden. Damit wird eine frühzeitige Arteriosklerose gebremst. Auch der Einfluss auf den systolischen Blutdruck ist sehr positiv.

Der Granatapfel ist aber auch reich an pflanzlichen Hormonstoffen, die erst in den letzten Jahren erforscht worden sind. In diesem Zusammenhang dachte man lange Zeit, dass die Frucht vor allem wertvoll für die Frau ist. Sehr oft empfehlen Gynäkologen ihren Patientinnen in den Wechseljahren, wenn nicht allzu gravierende Beschwerden vorliegen, jeden Tag die Granatapfel-Wirkstoffe zu nützen. In vielen Fällen können so die Beschwerden während der Wechseljahre mit natürlichen Kräften ohne Nebenwirkungen stark gemindert werden. Der Granatapfel kann in diesem Zusammenhang auch als Anti-Aging-Frucht angesehen werden, quasi als Jungbrunnen. Auch seelische Verstimmungen können weggezaubert werden.

Vor zwei Jahren hat aber eine amerikanische Studie nachgewiesen, dass Granatäpfel, nicht nur für die Frau, sondern genauso wichtig für die Gesundheit des Mannes sind. Der Saft aus den Früchten hat mit seinen pflanzlichen Hormonstoffen einen überaus positiven Einfluss auf den PSA-Wert des Mannes, also somit auf die Prostata.

