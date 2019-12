Die „Gesunde Gemeinde“ in Niederösterreich ist ein Programm der Initiative „Tut gut!“ des NÖ Gesundheits- und Sozialfonds und startete bereits 1995 mit dem Ziel, die teilnehmenden Gemeinden gesundheitsfördernd zu gestalten und präventive Maßnahmen anzubieten. Sie fungiert als Drehscheibe aller Aktionen im Gesundheitsbereich, egal, ob diese bereits bestehen oder entwickelt werden. Mit einem Antrag von ÖVP und SPÖ bei der letzten Gemeinderatssitzung will die Stadt nun am Programm „Gesunde Gemeinde“ teinehmen. Einstimmig wurde dies auch beschlossen.

Konkret bietet das Programm „Gesunde Gemeinde“ Unterstützung beim Aufbau einer Struktur, in der Gesundheitsförderung ermöglicht wird, die Gemeinde gesundheitsfördernd zu gestalten und „Gesundheitsspezialisten“ zu installieren. Stadtrat Stefan Mann: „Jeder Mensch trägt gesundheitsfördernde Potenziale und Ressourcen in sich, auch jede Gemeinde hat diese Potenziale und Ressourcen, und genau diese sollen auch in der Stadt Klosterneuburg gefördert werden.“

„Jeden Euro, den wir hier in Maßnahmen zum bewussteren Leben investieren, spart Millionen an möglichen Behandlungskosten für Therapien und Remobilisierung.“ Stadtrat Christoph Kaufmann, ÖVP

Die Teilnahme beim Programm „Gesunde Gemeinde“ ist kostenlos. Jeder Gemeinde wird empfohlen, ein Rahmenbudget von 40 Cent bis zu einem Euro pro Einwohner und Jahr zur Verfügung zu stellen, das für Aktivitäten in der Gemeinde genützt wird. Stadtrat Christoph Kaufmann: „Dieses Budget findet sich bereits jetzt in diversen Budgetposten im Voranschlag 2020 der Stadtgemeinde Klosterneuburg.“ Gemeint sind Aktivitäten wie „Gut Leben mit Demenz“, Volkshochschule, Subventionen für Sport und außerschulische Leibeserziehung.

„Gerade im Zusammenhang mit der Eröffnung des neuen Gesundheitsressorts ist es auch ein gutes Zeichen nach außen, dass Klosterneuburg eine ‚Gesunde Gemeinde‘ ist“, so Kaufmann, dem auch als Sportstadtrat das Thema Prävention wichtig ist: „Jeden Euro, den wir hier in Maßnahmen zum bewussteren Leben investieren, spart Millionen an möglichen Behandlungskosten für Therapien und Remobilisierung.“